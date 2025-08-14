El vandalismo, otra cara de la inseguridad: vecinos de Lérida alzan la voz

Este pasado miércoles 13 de agosto de madrugada, el último de los incidentes vandálicos ocurría en la capital catalana. Como avanzaba La Veu de Lleida, dos contenedores fueron quemados en el paseo 11 de septiembre, cerca de la plaza Turó de Guardeny. Este es solo uno de tantos incidentes vandálicos que hacen preocupar a la población civil.

Indignación en redes

Las reacciones en redes no se han hecho esperar y los vecinos de Lérida han expresado su indignación. Muchos critican que los delincuentes, una vez detenidos, vuelven a quedar en libertad, perpetuando la reincidencia. Los datos regionales confirman la preocupación: el número de multirreincidentes en Cataluña creció un 140% entre 2021 y 2024, pasando de 265 a 637 personas detenidas en 6.993 ocasiones.

Otros, en cambio, achacan la culpa directamente al PSC, el cual se ha mostrado callado delante de este incidente. Con frases como "¿Hasta cuando seguiremos así @paerialleida @flarrosa? Después diréis que volvéis a subir impuestos xq se tienen que pagar cosas y no ponéis solución a nada. ¡Dimite ya!". Esta es solo una muestra del auténtico enfado que sufren los vecinos Lérida.

El escándalo es tal, que desde ERC han pedido avanzar la comisión de Seguridad, acto completamente entendible teniendo en cuenta la situación alarmante de Lérida. La respuesta oficial del PSC, escrita por la concejala de Seguridad, Cristina Morón, rechaza esta propuesta porque no ve la necesidad de avanzar la junta programada para septiembre.

Desde otros partidos políticos también se ha criticado la gestión socialista. Tenemos por ejemplo a Aliança Catalana que desde su cuenta de X han criticado que mientras la ciudad sufre una ola de vandalismo el alcalde está de vacaciones. También denuncian que solo a finales del pasado mes de julio, se han quemado ya 17 contenedores en la ciudad de Lérida.

Situación crítica en Lérida

La ciudad de Lérida se está viendo asediada por el vandalismo, con datos que hacen preocuparse a la población. Podemos encontrar, por una parte, el aumento la sustracción de coches, un 26% más que el año pasado, y el aumento ridículo del 466% en tráfico de drogas.

Aunque esta situación sería inasumible para muchos, la verdad es que la ciudad de Lérida se está convirtiendo poco a poco en una ciudad con miedo. Los habitantes de la ciudad ven como semana tras semana se van sumando nuevos incidentes a la larga lista que arrastran este año.

Al final, la situación en Lérida no es solo un cúmulo de cifras y contenedores quemados: es el reflejo de una ciudad que siente miedo y desprotección. Mientras los vecinos claman por soluciones y los partidos políticos se cruzan reproches, la realidad es que cada semana se suma un nuevo episodio que evidencia la falta de reacción efectiva.

Pero si se tiene en cuenta la situación de Cataluña, Lérida no deja de ser una ciudad más que está cayendo en una espiral de delincuencia y degradación. Son muchos los ejemplos de ciudades catalanas que están sufriendo los efectos de una administración ineficiente que se ve sobrepasada en muchas ocasiones.