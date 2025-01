El Govern de Salvador Illa, a les portes del primer gran fracàs de la legislatura

Normalment, quan un govern és incapaç d'aprovar el seu pressupost, vol dir que està tocat de mort. És el que va passar, per exemple, l'any passat amb el Govern de Pere Aragonès. La negativa dels Comuns de donar el seu 'sí' als comptes va deixar en paper mullat el pacte entre ERC i el PSC. I els republicans van convocar eleccions anticipades davant la situació de bloqueig.

No obstant això, el que va succeir l'any passat és una excepció si parlem de política catalana. Desgraciadament, el bloqueig constant que es viu a Catalunya des de fa molt de temps ha convertit en habitual la pròrroga dels pressupostos. Sense anar més lluny, en els últims 12 anys s'han prorrogat els comptes fins a 6 vegades.

Primer fracàs del Govern de Salvador Illa

Som a mitjans de gener i, per ara, l'acord per als pressupostos de la Generalitat per al 2025 ni hi és ni se l'espera. De fet, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ja assumeix que l'executiu es veurà obligat a prorrogar els comptes per segon any consecutiu.

Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat. Amb minoria al Parlament, sí, però també amb capacitat d'arribar a pactes amb pràcticament tot l'arc parlamentari. De fet, ell mateix va estendre la mà a tots els grups menys a Vox i Aliança Catalana. En aquest sentit, el PP d'Alejandro Fernández quedava exclòs del cordó sanitari després de molts anys.

No obstant això, el vestit de pactista de Salvador Illa ha quedat en entredit en la primera gran prova de foc de la legislatura. De moment s'ha entestat a negociar només amb el bloc d'esquerres, és a dir, ERC i Comuns. En canvi, amb el PP no hi ha hagut ni acostament i Junts sembla més pendent de la política al Congrés que al Parlament. I, per ara, no han donat senyals de vida per erigir-se com a alternativa al bloc progressista.

Mentre que amb els Comuns s'intueix que no seria del tot complicat arribar a un acord, amb ERC les coses són diferents. El partit continua trencat després del congrés que va tornar a coronar Oriol Junqueras com a president de la formació. De fet, encara han d'aprovar diverses ponències estratègiques i la direcció del partit no està en condicions de continuar arribant a pactes amb el PSC. En els últims mesos i anys, el desgast en aquest sentit ha estat considerable i no volen comprometre's més fins que no es compleixin diversos punts de l'acord d'investidura. Una cosa complicada en el període curt de temps.

Així doncs, Catalunya va camí de prorrogar uns nous pressupostos. El Govern ja treballa per negociar un decret llei de pròrroga per, almenys, salvar una mica els mobles. Aquest pla B permetria afegir 4.000 milions més als comptes prorrogats. Això sí, el primer fracàs de l'executiu d'Illa sembla que ja no li traurà ningú. Un fracàs que, alhora, és generalitzat i afecta gran part de la política catalana. I és que es tractarà de la setena pròrroga de pressupostos en 13 anys. Un fet que no fa més que augmentar la desafecció política en una ciutadania que veu com els polítics no tenen problemes per pactar augments de sou, més diners per a assessors o repartiments de cadires, però que són incapaços de pactar uns pressupostos.