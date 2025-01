El circ processista obre una nova etapa amb les mateixes cares que el 2016

Després de diverses patacades electorals, els dos principals partits processistes van apostar per obrir una nova etapa. O això van dir. I és que tant ERC com Junts van decidir iniciar aquesta nova etapa… amb les mateixes cares que han governat les respectives formacions en l'última dècada.

Oriol Junqueras va ser reelegit fa uns dies president d'ERC. Ja acumula 14 anys en el càrrec. Per la seva banda, Carles Puigdemont va ser proclamat nou president de Junts fa uns pocs mesos, tot i que mai ha deixat de ser el líder de la formació creada el 2020. Això sí, Puigdemont lidera aquest espai polític des que es va convertir en president del Govern l'any 2016.

Una reunió que evidencia el declivi del processisme

En aquest context, aquest matí s'han reunit els presidents de Junts i ERC (juntament amb els respectius secretaris generals, Jordi Turull i Elisenda Alamany). Ho han fet a Waterloo, ja que Carles Puigdemont continua fugit de la justícia espanyola. Segons Junqueras, que ha atès els mitjans abans de la trobada, l'objectiu de la reunió és que els dos principals partits processistes tinguin una “relació fluida”. No obstant això, hi ha alguna cosa més darrere d'aquestes bones paraules.

Mentre el processisme tenia el poder autonòmic al seu abast, ERC i Junts vivien constantment barallats. De fet, des de fa anys la relació entre Junqueras i Puigdemont és pràcticament nul·la. Quedar-se amb la part més gran del pastís era un premi massa llaminer i les punyalades a traïció entre els dos estaven a l'ordre del dia.

La guerra anava augmentant a mesura que el declivi electoral de les dues formacions es feia més evident. Fins que els dos s'han adonat que l'únic que els queda ara mateix és influir al Congrés i poc més. La majoria parlamentària a Catalunya ni la tenen ni està a prop. Totes les enquestes apunten que difícilment la tornaran a aconseguir. Per tant, toca enterrar la destral de guerra i començar un acostament després d'anys distanciant-se.

Què els depararà el futur? Ningú no ho sap, però és evident que el processisme està en hores baixes i que ERC i Junts no poden mantenir constantment aquesta guerra mentre van perdent quotes de poder. Toca reorganitzar les seves posicions per afrontar una nova etapa… encara que sigui amb els mateixos líders la credibilitat dels quals està més que mai en entredit. Així ho demostra una abstenció independentista a l'alça i l'auge d'Aliança Catalana i Sílvia Orriols.