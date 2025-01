Oriol Junqueras vol convertir ERC en 'el partit dels immigrants'

ERC ha perdut més de 1.500 militants en els últims anys, i la crisi actual amenaça amb enfonsar definitivament el partit. Un dels objectius de la nova direcció encapçalada per Oriol Junqueras és eixamplar el partit. En el seu programa inclou la creació d'un pla específic de captació de militants.

La nova direcció d'ERC hauria vist en l'augment de la immigració una eina útil per al creixement del partit. Fins al punt de dissenyar una nova estratègia per atreure aquests immigrants al partit. Junqueras vol convertir Esquerra en el partit de la immigració.

Així ho formula la nova corrent esquerrana impulsada per Joan Tardà, per imposar les tesis junqueristes en els debats congressuals que se celebraran pròximament. Consideren que el partit ha d'adaptar-se a la nova realitat del país. Diuen clarament que "si ERC no es converteix en el partit dels immigrants estem perduts".

Tenint en compte que d'aquí a uns anys el 30% de la població catalana serà d'origen immigrant, proposen incorporar aquest segment al partit. És més, volen canviar els estatuts del partit per imposar quotes d'immigrants en els llocs de sortida de les llistes.

El partit del treball i dels immigrants

Joan Tardà i Oriol Junqueras volen convertir ERC en un partit que vagi més enllà de la independència. Volen que sigui el contenidor de l'esquerra nacional que va des de la CUP i els Comuns fins als sectors més progressistes de Junts. En la campanya per a la seva reelecció, el mateix Junqueras va insistir molt en la necessitat d'abastar el món del treball.

Oriol Junqueras vol convertir ERC en el nou partit laborista català, i per això proposa acostar-se a entitats i sindicats del treball. Esquerra ha de convertir-se, diuen, en el partit dels joves precaris i les classes mitjanes empobrides amb la crisi. Prendre com a referent l'èxit de Bildu, que s'ha convertit en el gran partit de l'esquerra basca més enllà del marc independentista.

A més, la consigna de Junqueras és que ERC ha de semblar-se al màxim possible a la societat, ser el seu reflex. I això implica acomodar-se a la nova realitat demogràfica amb l'auge migratori. Ser el nou partit del treball i de la immigració, aquests són els pilars de la nova Esquerra que vol començar a construir des d'ara la nova direcció.

El realisme de Junqueras davant la immigració

Ara ressonen els ecos de aquella famosa intervenció d'Oriol Junqueras durant la campanya per a la seva reelecció. Llavors candidat a la presidència del partit va reconèixer que l'alt percentatge d'immigració impedia la creació de "referents compartits". Després va dir que aquests referents "cal construir-los a través dels mitjans de comunicació, d'aquí la importància de TV3".

En tot cas, aquell discurs va sorprendre per la sinceritat del líder republicà en reconèixer el problema demogràfic a Catalunya. La qual cosa pot ser també vista com a pragmatisme. Això explica la proposta de convertir Esquerra en el partit de la immigració.

De fet, el president d'ERC s'ha posat al capdavant de les crítiques a Junts pel seu gir amb la immigració. Va acusar el partit de Carles Puigdemont de "criminalitzar" el col·lectiu immigrant, i de "abraçar l'extrema dreta" posant "en risc" la cohesió".