TV3 insisteix a blanquejar organitzacions radicals: ara, l'OJS

TV3 continua generant controvèrsia per donar visibilitat a organitzacions radicals d'esquerres. Tot i que solen ser minoritàries i formades principalment per joves i estudiants, la cadena pública catalana els brinda espai. Això els permet difondre discursos i accions extremes fora de l'àmbit polític tradicional.

Després d'anys donant protagonisme a grups com Arran o l'SPEC, el focus ara està en l'Organització Juvenil Socialista (OJS). Aquest grup, amb postures clarament radicals, ha aparegut a TV3 tot i les seves accions controvertides. Recentment, per exemple, l'OJS va difondre un vídeo de vandalisme contra concessionaris de Tesla a Catalunya. Va acompanyar el vídeo amb un missatge en català que acusava Elon Musk de ser un exemple de la burgesia explotadora que empobreix i porta a la guerra:

De la mateixa manera, TV3 ha donat veu a l'OJS per denunciar suposades “repressions” i “retallades de drets polítics” a Ripoll. I és que, com és sabut, Orriols i el seu partit són blanc constant de crítiques per part de l'esquerra i mitjans afins. Tanmateix, la realitat és que AC simplement va guanyar les eleccions:

Només una cara de la història

En aquest sentit, TV3 dona veu als qui denuncien "repressió ideològica", però no a les autoritats municipals. Així mateix, la cadena pública tampoc ha informat del component clarament minoritari i anecdòtic de les manifestacions que l'esquerra ha organitzat a Ripoll. De fet, els organitzadors d'aquestes manifestacions van publicar fotos preses de molt a prop perquè semblés que hi havia més gent:

Aquesta classe de situacions no fa més que engrandir la bretxa que hi ha entre molts ciutadans i l'establishment, concretament l'establishment mediàtic. De fet, si alguna cosa caracteritza formacions polítiques com Aliança Catalana és que organitzen la seva estratègia al marge dels mitjans de comunicació tradicionals. Això només condueix al fet que els mitjans subvencionats es converteixin en una cambra d'eco d'ells mateixos i dels interessos que els financen.

La prova està en la utilització de grups minoritaris per estendre la confrontació política a l'àmbit de la comunicació. Fa anys, durant la dècada processista, això estava al servei de la causa independentista. Ara, en canvi, està al servei de l'ordre polític vigent, que és qui té la clau dels diners.