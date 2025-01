TV3 no defrauda i comença el 2025 informant d'una manifestació propalestina a Turquia

Quin interès té per als catalans la celebració d'una manifestació propalestina a Turquia?

És la pregunta que segurament es van fer molts espectadors en posar el canal informatiu 324 en les primeres hores de 2025. La resposta és cap, més enllà de reproduir fins a la sacietat l'ideari woke imperant a la televisió pública catalana.

No queden clars quins són els criteris objectius per obrir l'any informant d'una concentració propalestina a Istanbul.

La presentadora ha informat que la manifestació estava convocada per més de 300 oenegés sota el lema "parem el genocidi". Un lema que podria fer seu la pròpia TV3, acusada d'un marcat biaix ideològic en el conflicte entre Israel i Palestina.

Està clar que TV3 ha començat l'any com el va acabar, seguint endavant amb la seva deriva ideològica. Mostrant només una part del conflicte, malgrat que el seu manteniment com a televisió pública cada cop costa més diners als catalans. En concret, 377 milions d'euros dels pressupostos a costa dels impostos de tots els contribuents.

Després d'aquesta nova mostra de biaix ideològic, TV3 ha estat acusada de propalestina, islamòfila i antisemita. Diuen que sembla més la televisió de Gaza que un servei públic d'informació català.

Cada cop són més les veus que demanen el tancament de la cadena, i destinar els diners invertits a millorar els serveis públics dels catalans.

Pèrdua de qualitat informativa

La cadena ha estat criticada per ignorar sistemàticament els criteris d'imparcialitat i pluralitat informativa exigits a tots els mitjans públics. Últimament, també han aflorat les crítiques per la pèrdua de qualitat dels informatius.

El cas més flagrant va tenir lloc precisament el passat 25 de desembre. La presentadora del 324 va dir que l'expresident de la Generalitat Francesc Macià havia mort afusellat. Un error molt greu, tenint en compte que l'afusellat va ser Lluís Companys i Macià va morir al seu llit d'una apendicitis.

L'error va córrer ràpidament per les xarxes socials, causant gran indignació entre els catalans. Van culpar el redactor per desconèixer quelcom tan bàsic, i la presentadora per llegir la notícia del teleprompter sense sorprendre's. No hi ha hagut disculpes per part de la cadena.