PP i Vox, l'alternativa que volen els espanyols per al 2025

2025 ha començat amb Pedro Sánchez contra les cordes. El President del Govern s'afanya a traspassar les competències en immigració per a Catalunya per desactivar el xantatge de Junts i prendre aire. La sensació és que està més a prop de la crisi de Govern i les eleccions anticipades que de conservar la majoria parlamentària.

Pedro Sánchez sap que si hi ha eleccions anticipades a Espanya perdrà el Govern. Les últimes enquestes confirmen l'enfonsament de la coalició progressista, i disparen les expectatives de vot per a la dreta.

Descartada la reedició del Govern de coalició progressista, només queden dues alternatives. La Gran Coalició PP-PSOE, impensable mentre Sánchez segueixi al capdavant dels socialistes, o una aliança ultraconservadora. El creixement de Vox en les últimes setmanes evidencia que el PP no pot governar sol i necessitarà el suport de Santiago Abascal.

L'última enquesta del CIS va castigar el PSOE i el PP per la gestió de la DANA, i va mostrar un creixement de Vox. Dues enquestes aquesta mateixa setmana, de La Razón i Debate, confirmen aquesta tendència.

Vox creix a costa del PP

L'enquesta de NC Report per a La Razón mostra un lleuger desgast del PP, que en un mes passa del 35,5% al 35,1%. Feijóo es consolida en el sostre de 152 diputats, encara lluny de la majoria absoluta. El PSOE també perd, del 28,4% al 28%, però segueix resistint en els 118 diputats.

Vox puja quatre dècimes fins al 13,9%, i amb 42 diputats es consolidaria com la tercera força del parlament. Sumar segueix en caiguda lliure, amb un 5,3% i 8 diputats, i la seva debacle impediria a Sánchez explorar noves vies per a la formació de govern.

L'enquesta de Target Point per a El Debate va en la mateixa línia. El PP guanyaria sobradament amb el 32,7% i 144 diputats, per un 28,5% del PSOE i 119 escons. Vox es dispara fins al 14,9% i 46 diputats, mentre que Sumar obtindria el 6,9% dels vots i 11 escons.

En resum, PSOE i Sumar s'allunyen cada cop més de la majoria absoluta mentre que Vox es consolida com el soci preferencial de Feijóo per arribar a la Moncloa. La intenció de vot a Espanya va en consonància amb l'onada ultraconservadora que domina a Europa. Els líders de PP i Vox tenen per davant el difícil repte de recompondre les seves relacions.

Apropar posicions

El fiasco de les últimes eleccions generals va augmentar la distància entre els dos partits. La culminació va arribar amb la ruptura en els governs autonòmics per part de Vox, el passat mes de juliol. Des de llavors els recels han augmentat, veient-se uns als altres més com a rivals que com a aliats per derrocar Sánchez.

El PP veu a Vox com l'obstacle per arribar al poder, i Vox insisteix a identificar el PP com el mateix que el PSOE. De fet, els d'Abascal van trencar la coalició en els governs autonòmics per discrepàncies amb el posicionament de PP amb la immigració.

Una mostra que, segons Vox, els dos grans partits sempre es posaran d'acord en l'essencial.

A més, a Vox veuen una conspiració dels poders fàctics i les elits econòmiques per a una aliança del PP amb el PSOE. La qual cosa aniria en contra de la voluntat dels espanyols. El creixement de Vox seria l'evidència que els espanyols volen una dreta desacomplexada.

Mentre s'acosta a Junts per desgastar Sánchez, el PP comença també a limar asprors amb Vox. A Gènova hi ha ordres d'iniciar una nova etapa en les relacions amb els d'Abascal per aplanar el camí cap a una coalició quan arribi el moment. Feijóo assumeix que no podrà governar sol, i que els espanyols volen a Abascal de vicepresident.