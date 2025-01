TV3 i altres mitjans catalans amaguen l'atac mortal d'un afganès a Alemanya

Alemanya s'ha tornat a veure sacsejada aquest dimecres per un atac mortal perpetrat per un asilant. Enamullah, un afganès de 27 anys resident en un alberg de refugiats, ha apunyalat mortalment un nen de dos anys i un adult.

Ha ocorregut a la localitat bavaresa d'Aschaffenburg. L'atacant hauria seguit un grup de nens d'una guarderia fins al parc on va apunyalar diversos d'ells. Un menor va morir a causa de les ferides, i també un home adult que va intentar aturar l'atac.

Les autoritats alemanyes investiguen ara el succés, que el canceller alemany Olaf Scholz ha catalogat com a “acte de terror”. Com sol ocórrer en aquests casos, les autoritats atribueixen l'atac a possibles trastorns mentals.

El que sí se sap amb exactitud és que va arribar a Alemanya el 2022 procedent de Bulgària, país al qual hauria d'haver estat retornat. Tenia almenys tres antecedents per agressions i ell mateix havia sol·licitat la repatriació voluntària a l'Afganistan. Per raons que es desconeixen, no va ser retornat ni a Bulgària ni al seu país d'origen.

Ni a TV3 ni als digitals subvencionats

El cas torna a sacsejar una societat, l'alemanya, que ara mateix és una bomba de rellotgeria. La successió d'atacs perpetrats per asilants o sol·licitants d'asil ha posat de manifest el fracàs de les polítiques migratòries dels últims anys. L'establishment polític i mediàtic intenta tapar aquests casos o donar-los la volta, davant l'auge de partits antiimmigració com Alternativa per Alemanya (AfD).

Efectivament, l'establishment ha entrat en pànic. Després de l'atemptat d'un saudita en un mercat nadalenc de Magdeburg, al desembre, l'AfD s'ha disparat fins al 21,5% en intenció de vot.

Davant d'això, el poder fa tot el possible per camuflar aquests atacs com ja va ocórrer amb el de Magdeburg. Catalunya és un bon exemple d'això. Amb el pretext de no donar ales a l'extrema dreta i encoratjar els discursos d'odi, la televisió pública catalana i la premsa subvencionada imposen el silenci mediàtic.

TV3, que porta dies donant la vara amb Elon Musk i Donald Trump, ha optat tanmateix per ocultar el que ha passat a Aschaffenburg. La notícia no apareix ni a les seves xarxes socials ni va sortir a l'informatiu d'anit.

La notícia tampoc apareix als digitals catalans afins al poder i subvencionats generosament per la Generalitat. Només els mitjans generalistes s'han fet ressò de la notícia, encara que de manera discreta i limitant-se a transmetre la versió oficial dels fets.

Aquest és un bon exemple de les raons de l'auge de partits com AfD i de plataformes com X.

L'esquerra, cada cop més acorralada

Després d'aquest nou atac els alemanys estan compartint massivament a les xarxes les declaracions d'una dirigent dels verds. En elles proclama els beneficis de la immigració i crida a seguir i ampliar la política de portes obertes.

Davant la por que la dreta radical arrasi, el canceller Olaf Scholz s'ha mostrat contundent i fins i tot indignat amb l'atac. Lamenta que "cada dos per tres ens veiem sacsejats per actes de violència així", i subratlla que els atacants són "persones arribades a Alemanya a la recerca de protecció". A més, ha exigit arribar al fons de la qüestió i esclarir per què Enamullah seguia a Alemanya.

Aquestes últimes hores s'han repetit missatges a les xarxes com "un atemptat islamista cada setmana però el problema és Elon Musk". També que "només AfD pot salvar Alemanya". A aquestes altures, ni el silenci mediàtic de TV3 i altres mitjans catalans pot amagar la realitat.