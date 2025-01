Crítiques a TV3 pel que han dit sobre les violacions de nenes al Regne Unit

Dos dies ha trigat TV3 a fer-se ressò de l'escàndol sexual que ha sacsejat el Regne Unit i el món sencer. La televisió pública catalana no ha defraudat, i ha tirat una vegada més del seu biaix ideològic per vendre la notícia a la seva manera. El seu particular enfocament ha tornat a desfermar la indignació de molts catalans.

En la línia d'altres mitjans públics i subvencionats per l'establishment, TV3 ha carregat contra Elon Musk. La notícia no està en la violació de 1.400 nenes per part de pakistanesos musulmans, sinó en la persona que va destapar l'escàndol. De fet, ho atribueixen directament a "desenes de tweets incendiaris" del magnat nord-americà.

"Elon Musk ressuscita un escàndol de fa deu anys per atacar el primer ministre britànic, Keir Starmer". És el titular de la notícia de TV3 que ha indignat a molts.

Recorden que Elon Musk "es va posicionar a favor de l'extrema dreta alemanya" recentment. I que ara "ha començat l'any apuntant contra el govern socialdemòcrata del Regne Unit". Per a TV3, el focus de la notícia està en les ingerències de Musk en la política europea.

"El mètode de Musk per ocupar els titulars ha estat el mateix", afegeixen, "publicar desenes de tweets incendiaris. Acusa el primer ministre Keir Starmer de còmplice en un cas d'explotació de menors fa més d'una dècada".

Les xarxes esclaten una vegada més contra TV3

"Llavors, els escàndols de l'església de fa deu o vint anys no s'han de comentar?", pregunta un espectador indignat. Un altre pregunta irònicament si TV3 va informar del cas fa deu anys.

Són alguns dels més de dos-cents missatges que en poques hores han inundat la publicació a Twitter.

"Aquest titular és vergonyós i vomitiu, no teniu decència", diu un dels comentaris més durs: "En lloc de posar-vos al costat de les víctimes blanquegeu aquesta atrocitat".

Recorden que la pròpia cadena va emetre recentment un documental sobre els abusos i violacions de fa dècades a l'exèrcit espanyol. "Però resulta que la violació de milers de nenes fa deu anys al Regne Unit no és un tema rellevant. Feu fàstic amb el vostre sectarisme", afegeix aquest català crític amb TV3.

També critiquen que no diguin res sobre el percentatge d'estrangers condemnats per violació a Catalunya, per exemple. Acusen TV3 de ser "brossa woke" i d'amagar les misèries del sistema.

"Llegint la notícia i veient la foto sembla que el dolent sigui Elon Musk", afirma una ciutadana indignada. "O sigui, el primer ministre amaga unes violacions massives perpetrades per immigrants i la culpa és d'Elon Musk per denunciar-ho", resa un altre missatge. Consideren "una vergonya de periodisme, a Europa i a casa nostra".