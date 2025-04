Investigan un possible cas de corrupció que esquitxa Comuns i Joan Ignasi Elena

Més problemes per a ERC i els Comuns, els partits que més estan patint la crisi de credibilitat de l'esquerra a Catalunya. Ambdues formacions es trobarien en l'ull de l'huracà d'un nou cas de corrupció. Un cas que podria aprofundir encara més en la caiguda electoral d'aquestes formacions, que van perdre entre les dues 189.315 vots en les últimes eleccions catalanes.

Segons ha destapat Quico Sallés a El Món, l'ajuntament d'Altafulla hauria fraccionat contractes adjudicats a una consultora administrada per Joan Herrera i Joan Ignasi Elena. És el que està investigant el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell. La jutgessa, d'acord amb la fiscalia, ha decidit prorrogar la instrucció a la llum de les proves recollides després de reobrir el cas.

Els fets es remunten a 2017, quan l'ajuntament estava governat per Alternativa Altafulla, una marca dels Comuns. L'alcalde era Fèlix Alonso, aleshores diputat de Podemos al Congrés i actualment diputat de Sumar. Joan Herrera havia liderat la formació ICV fins a 2016, mentre que Joan Ignasi Elena venia de ser diputat del PSC al Parlament, partit que abandonaria per afiliar-se a ERC.

La magistrada espera ara que els Mossos presentin els atestats per citar a declarar els investigats i els testimonis. Al setembre de l'any passat els Mossos van presentar un informe amb noves proves que podrien ser claus per a la investigació. Es tractaria d'una gran quantitat de correus de la consultora Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient SLP, presumpta beneficiària dels contractes fraccionats.

ERC va denunciar el cas estant a l'oposició

El cas no ha agafat per sorpresa l'actual alcalde Jordi Molinera, d'ERC, que va denunciar personalment les suposades irregularitats quan formava part de l'oposició. De fet, el primer que va fer quan va arribar a l'alcaldia va ser tallar d'arrel qualsevol relació amb aquesta consultora. Ara, l'ajuntament s'ha posat a disposició dels Mossos per col·laborar en la investigació.

Les presumptes irregularitats van ser denunciades el 2022 a l'Oficina Antifrau, que va iniciar una investigació per suposades “irregularitats”. Les investigacions comencen el 2017, data del primer contracte sospitós. Antifrau parla de la possible “adjudicació, mitjançant contractes menors, de serveis d'assessorament a una mateixa empresa”.

L'òrgan va traslladar la documentació a la unitat d'investigació criminal de Mossos, que va posar en marxa una investigació. Aquesta se centraria en l'ús indegut del concepte de contracte menor, específicament prohibit per la llei. Malgrat que el màxim permès per a un contracte menor és de 18.000 euros, l'import total de les factures arribaria als 25.000.

Fraccionament de contractes

El fraccionament de contractes és una pràctica irregular mitjançant la qual l'administració pública divideix en diverses parts un mateix contracte adjudicat a una sola empresa. La llei prohibeix aquesta pràctica perquè vulnera els principis de transparència, igualtat de tracte i lliure competència. A més, posa en risc la bona gestió dels recursos públics.

Aquest cas se suma al de Laura Borràs, recentment condemnada per fraccionar contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. La justícia la va condemnar a 4 anys de presó i 13 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental.