Un trans antitrump irrumpe a tiros en un colegio católico y mata a dos niños

“Ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban”. Así ha definido el jefe de la policía de Minneapolis el acto terrorista cometido este miércoles por una persona transgénero obsesionada con Donald Trump. El ataque, que ha dejado dos niños muertos y varios heridos, pone a debate las consecuencias que la ideología woke y de género está ejerciendo sobre algunos jóvenes.

Aunque el caso está teniendo mucho eco en las redes sociales, apenas ha tenido cabida en los medios generalistas españoles. También está siendo ignorado por la prensa subvencionada en Cataluña. Pero, ¿qué ha pasado y quién es el asesino que ha sembrado el terror en EEUU?

Asalto mortal a una escuela católica

Este miércoles un joven llamado Robin Westman se acercó a la escuela católica Anunciación armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Los menores estaban sentados en los bancos de la iglesia durante una ceremonia religiosa. Westman se acercó por el exterior del edificio y abrió fuego a través de las ventanas hacia los niños que estaban dentro.

En el tiroteo perdieron la vida dos niños de 8 y 10 años, y otras 17 personas (catorce niños y tres adultos) resultaron heridas. Dos de los heridos se encuentran en estado crítico. Tras el brutal ataque, el asesino se quitó la vida en la parte trasera del edificio.

El presidente Donald Trump ha destacado la rápida intervención del FBI, y ha anunciado que seguirán de cerca los detalles de este trágico suceso. El ataque también ha sido condenado por el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz. Este es precisamente uno de los más acérrimos opositores de Donald Trump, a quien ha llamado más de una vez “fascista”.

Demócrata como Walz son ahora criticados por su hipocresía al condenar un ataque con evidentes tintes ideológicos. Muchos atribuen el ataque al bombardeo de las ideas woke y la campaña de demonización contra Donald Trump. El motivo no es otro que el perfil del terrorista.

Transgénero y obsesionado con Trump

Robin Westman era una persona transgénero movida por el odio hacia Donald Trump y la Iglesia Católica. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense confirma que el objetivo del ataque terrorista no fue al azar. Westman estuvo un año estudiando el lugar y planeando el asesinato de niños mientras rezaban.

Antes de perpetrar el ataque sube un vídeo en Youtube donde justificaba el ataque mientras mostraba el arsenal del que disponía. El vídeo ya ha sido eliminado por las autoridades. “¿Crees en Dios? ¿Dónde está tu Dios?” decían algunos de los mensajes, en los que también alentaba a “matar a Donald Trump”.

El asesino visitó las instalaciones solo una semana antes del ataque. También dejó una carta a sus familiares: "Debido a mi depresión, ira y mi mente retorcida, quiero cumplir un último acto que he estado rondando en mi cabeza durante años", escribió.

Las redes se han llenado de mensajes culpando a la ideología woke del asesinato y criticando el silencio mediático. Un silencio que contrasta con el ruido mediático cuando los ataques a escuelas de EEUU son prepetrados por jóvenes de ultraderecha.