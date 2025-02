VÍDEO | Tots els menors que van arribar al gener a les Balears eren en realitat majors

Els menors no acompanyats són nens i adolescents menors de 18 anys que arriben a Espanya sense acompanyament dels seus pares o tutors legals. L'administració se'n fa càrrec, però per a això s'ha d'acreditar la seva edat. En molts casos arriben sense documentació o amb passaports falsos.

La Fiscalia fa temps que alerta dels intents de frau en la determinació de l'edat d'aquests joves. S'ha constatat que molts joves que entren en centres tutelats són en realitat majors d'edat. I el problema podria ser més gran del que s'esperava.

Xifres xocants a Balears

El president de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, ha revelat una dada significativa.

Al gener de 2025 van arribar 72 persones en pastera a Balears, de les quals 20 van afirmar ser menors. La unitat policial encarregada de determinar l'edat dels joves va descartar ja d'entrada 17 d'ells. Les proves van determinar que els altres tres tampoc eren menors.

És a dir, que el passat mes de gener tots els immigrants que van arribar a Balears afirmant ser menors d'edat tenien en realitat més de 18 anys.

Segons el president de l'IMAS, el programa especialitzat en la cura d'aquests menors té un cost de 239 euros diaris per cada menor. Això inclou despeses d'allotjament, manutenció i altres serveis addicionals, a més del manteniment de les instal·lacions. En total, això suposa un cost de més de 7.400 euros mensuals per cada menor.

Només el 2024 l'IMAS va haver de destinar 12 milions d'euros extra per a l'atenció als menors estrangers no acompanyats.

Problema real

La falsificació de les edats suposa per tant un greu frau que costa muntanyes de diners a les administracions públiques.

L'arribada de menes s'ha multiplicat en els últims anys. Entre 2018 i 2022 la fiscalia va realitzar 36.417 proves de determinació d'edat. Més de 20.000, un 45%, es van resoldre acreditant la majoria d'edat. La resta van ser arxivades o van quedar pendents de resolució.

En l'informe de balanç de 2023,la fiscalia va alertar d'una possible falsificació de l'edat d'aquests joves per part de Creu Roja. L'informe acreditava l'augment sobtat de menors no acompanyats respecte a l'any anterior. La majoria homes procedents de Senegal, el Marroc, Gàmbia i Algèria.