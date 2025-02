La fallida moció de censura a Ripoll provoca una altra crisi en el processisme

La decisió de Junts de no donar suport a la moció de censura a Ripoll ha obert una nova crisi en l'espai processista. ERC i la CUP acusen els postconvergents d'haver-se fet enrere en l'últim moment prioritzant els interessos de partits. Junts nega que hi hagués un acord tancat i assegura que no hi ha hagut ingerències de la direcció nacional.

La número dos d'Esquerra, Elisenda Alamany, ha acusat Junts d'haver pres una decisió partidista basant-se en enquestes d'opinió. A Junts havien valorat el risc que una moció de censura disparés la popularitat de Sílvia Orriols. La formació per Carles Puigdemont ha reiterat que vol guanyar a les urnes i no als despatxos, i que l'alcaldia la decidiran els ripollesos el 2027.

Encertada o no, la decisió de Junts marca un abans i un després en la relació entre els partits processistes. Junts, que ja havia mostrat algunes reserves amb el cordó sanitari, ara es desmarca encara més d'ERC i CUP. Al seu torn, aquestes formacions aprofiten per obrir foc contra el partit de Puigdemont.

ERC i la CUP esclaten contra Junts

Eudald Casas, d'ERC Ripoll, acusa Junts d'haver-se oblidat de Ripoll. "Ens sentim enganyats", ha afirmat, "han prioritzat uns interessos de partit a nivell nacional". Els dirigents republicans asseguren que els postconvergents "han tingut por".

També els dirigents de la CUP han carregat contra Junts. Eulàlia Reguant els ha acusat de "donar màniga ampla a un govern xenòfob i racista", i ha afirmat que "la democràcia va més enllà dels vots". Albert Botran ha qüestionat l'estratègia de Junts, dient que "ara Orriols en traurà rèdit d'haver-los fet girar".

També han reaccionat els Comuns, que formen part del cordó sanitari al Parlament. La seva coordinadora nacional, Candela López, ha acusat Junts d'haver deixat l'alcaldia de Ripoll "en mans de l'extrema dreta xenòfoba". Afirma que amb la seva decisió hi haurà "més odi i xenofòbia", i que és "un dia trist per a la democràcia".

L'entorn de Junts es reafirma

L'entorn de Junts també ha reaccionat. La més contundent ha estat Pilar Rahola, que ha celebrat la decisió amb un dard a les altres formacions processistes: "Fer seguidisme de cupaires i comuns amb els seus deliris ideològics hauria estat un greu error".

Héctor López Bofill defensa que és el moment que l'independentisme acabi de rematar Salvador Illa i Pedro Sánchez. "Cal tenir valor per fer-ho", ha dit.

Per la seva banda, Sílvia Orriols ha celebrat la decisió sense voler tirar més llenya al foc: "Ja tinc el que volia".