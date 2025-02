La Creu Roja hauria falsificat l'edat d'immigrants il·legals per declarar-los menors

L'edat real dels joves no acompanyats que entren de manera il·legal a Espanya torna a ser motiu de polèmica. La Generalitat ha reconegut recentment que hi ha dubtes sobre l'autenticitat de la documentació que aporten aquests joves. A això s'hi suma la denúncia del Ministeri Fiscal i que apunta directament a Creu Roja.

En el seu informe de balanç de l'any 2023, el Ministeri Fiscal apunta que Creu Roja podria haver falsificat l'edat d'aquests joves perquè entressin en centres d'acollida de menes.

L'informe destaca el “notable increment” de menors no acompanyats arribats a Espanya respecte a l'any anterior. La gran majoria van ser homes, procedents, per aquest ordre, de Senegal, el Marroc, Gàmbia i Algèria.

El 31 de desembre de 2023 constaven un total de 12.878 menors no acompanyats sota la tutela dels serveis de protecció. Aquell any es van incoar un total de 7.422 diligències per determinar l'edat d'aquests joves, enfront de les 4.805 tramitades l'any anterior.

Segons l'informe, 1.755 van concloure sense determinar-se l'edat per abandonament dels centres abans de poder practicar-se les proves. Però a més, sembra la sospita sobre possibles fraus de la Creu Roja per falsificar l'edat dels menors.

Sospites de frau en l'edat dels menors

Va ocórrer entre els mesos d'agost i octubre, a la província de Tenerife, on la Creu Roja s'encarregava de la identificació dels joves no acompanyats arribats en cayucos. El procediment es basava “únicament” en la “declaració de minoria d'edat de l'immigrant”. Aquesta era comunicada a la policia, que ho traslladava al ministeri fiscal “sense fer cap tasca complementària o valoració”.

Fiscalia incoava llavors un expedient de determinació d'edat, comprovant que “la localització del presumpte menor no s'estava realitzant correctament”. L'informe afirma clarament que “s'estaven incoant expedients a persones que eren clarament majors d'edat i així ho manifestaven un cop ja estaven al centre de menors”.

El ministeri afirma també que es van prendre mesures perquè aquesta "anomalia" no es continués produint.

Les autoritats espanyoles posen l'alerta també sobre els passaports d'alguns països, l'autenticitat dels quals és dubtosa. Això implica que basar-se només en la data de naixement que indica el passaport pot portar a engany.

Creu Roja, sota sospita

El cas assenyala directament a Creu Roja, que malgrat ser una organització sense ànim de lucre rep subvencions per al manteniment dels centres d'acollida de menes. L'ONG rep finançament addicional per cada menor que ingressa en aquests centres.

Les ajudes es destinen a alimentació, allotjament, educació i assistència sanitària d'aquests menors. Però també es destina una part important dels recursos a despeses de personal. Entre ells el pagament del salari dels alts càrrecs de direcció, que superen els 60.000 euros a l'any.