Enfonsen Jéssica Albiach després de dir que vol cobrar més i treballar menys

Sumar i Comuns intenten esquivar la seva particular crisi amb mesures grandiloqüents com la regulació dels preus del lloguer i la reducció de la jornada laboral. Aquesta setmana, els seus dirigents estan fent autobombo per l'aprovació de l'avantprojecte de llei per imposar la jornada laboral de 37,5 hores. Una mesura de dubtosa eficiència que molts experts veuen com a perillosa per diversos motius.

La reducció de jornada pot portar a un descens de la productivitat i la competitivitat. També amenaça especialment el sector terciari, que és el principal pilar de l'economia espanyola. A més, posa en risc llocs de treball, fa perillar el petit i mitjà comerç, i farà que molts autònoms hagin de treballar més.

Malgrat els dubtes que planteja la mesura, Sumar i Comuns l'han defensat amb la seva habitual dosi de demagògia.

L'última a fer-ho ha estat Jéssica Albiach, portaveu dels Comuns al Parlament de Catalunya. Ha respost a Jordi Turull, secretari general de Junts, que va dir que “els catalans el que volen és cobrar millor i no treballar menys”. Albiach va contestar que “no volem haver d'escollir, volem les dues coses”.

La dirigent dels Comuns vol cobrar millor i no treballar menys. La seva publicació a X ha rebut tot tipus de comentaris, molts d'ells assenyalant la hipocresia dels Comuns i les seves polítiques fracassades.

Crítics amb aquesta nova mesura

Per començar, critiquen el cinisme de Sumar i Comuns amb les mesures laborals. D'una banda redueixen la jornada laboral però d'altra banda afavoreixen l'augment de l'edat de jubilació. També augmenten lleugerament el salari mínim mentre fregeixen els contribuents a impostos, restant-los poder adquisitiu.

"És clar, que el petit empresari hagi de tancar i després més atur i més impostos per a la resta dels mortals", apunta un dels comentaris. Acusen els Comuns de "progres de saló" i els pregunten "qui pagarà la festa".

De manera més àcida li diuen que "tu ets el millor exemple de cobrar molt i treballar poc". Un altre ciutadà planteja que "també podríem votar si pagar menys impostos i jubilar-nos als 65". Un altre els acusa d'haver-se carregat el valor esforç a les escoles, i voler fer-ho ara també a les empreses.

Però sobretot li retreuen que porta anys vivint de la política i sense tenir ni idea de com viuen els treballadors, autònoms i petits empresaris. La qual cosa s'estén als dirigents dels Comuns amb sous astronòmics.