Indignació amb Toni Soler per frivolitzar amb l'agressió a un menor a Mataró

Toni Soler és cofundador i col·laborador del diari subvencionat Ara, i cap de la productora mimada de la televisió pública catalana. Els mitjans públics i la premsa subvencionada a Catalunya han passat de puntetes pel que va ocórrer a Mataró.

Dimecres passat un grup de joves estrangers van envoltar i van colpejar brutalment un nen de 13 anys, a les portes d'un institut. El menor va haver de ser hospitalitzat amb tres costelles trencades. Les imatges de l'agressió van ser difoses dissabte i van desfermar una onada d'indignació entre milers de catalans.

Hores després van aparèixer pintades a les portes de l'institut, demanant la deportació dels agressors. Una reacció comprensible, perquè no és la primera vegada que passa i la gent s'ha cansat. També estan farts del silenci còmplice dels mitjans públics i subvencionats.

El mateix Toni Soler ha tirat més llenya al foc frivolitzant amb l'assumpte al seu perfil de la plataforma X. Ha comentat les pintades aparegudes a les portes de l'institut. "El missatge és 'fora de Catalunya, nosaltres la vam veure primer'".

És a dir, titlla de racistes aquells que pateixen diàriament la inseguretat als seus barris i demanen la deportació d'estrangers delinqüents. Es tracta d'una reducció a l'absurd de la problemàtica. Explica molt bé el cinisme de la casta periodística a Catalunya, que vol asseure càtedra observant el problema des de la còmoda distància.

Allau de crítiques a Toni Soler

"Espero que si tens fills mai els agafin un grup de salvatges i els rebentin com han fet amb aquest noi", diu un dels comentaris. "No t'equivoquis", diu un altre, "fa molta por veure tanta agressivitat i falta d'humanitat en gent tan jove". Una usuària diu que "la gent ja no pot més amb tanta delinqüència, incivisme, ocupacions".

"Això és l'únic que et passa pel cap? I el noi apallissat?", li pregunten. El defineixen com "les paraules més desafortunades que he vist en molt de temps".

Acusen Toni Soler d'empatitzar amb els agressors i culpabilitzar la víctima. "El noi de 13 anys a qui han trencat les costelles t'importa una merda. Del que estem farts és del wokisme dels mitjans públics d'aquest país", li recriminen.

"Que t'importin més els agressors que les víctimes diu molt de tu", resa un altre dels comentaris. Àngel considera que el seu missatge és "repugnant i fora de lloc". Li suggereixen que "repasse les imatges", on es veu que aquests immigrants "no han vingut a integrar-se, sinó a portar delinqüència i radicalisme".