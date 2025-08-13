Toni Soler demana “expropiar” Cristiano Ronaldo i rep un zasca memorable
L'humorista queda retratat per la seva hipocresia
Aquesta setmana, l'humorista i productor català Toni Soler ha generat enrenou a les xarxes socials després de publicar un missatge en què demanava “expropiar” el futbolista Cristiano Ronaldo. El que semblava un comentari irònic ha desfermat crítiques, assenyalant la hipocresia de Soler, atès que els seus propis programes a TV3 reben milions en subvencions públiques. La polèmica l'ha situat al centre del debat mediàtic i polític a Catalunya.
L'usuari Francesc Tirador va ser dels primers a reaccionar al comentari de Soler, assenyalant que, a diferència de Cristiano Ronaldo, ell ha amassat la seva fortuna gràcies a fons públics. El seu missatge es va fer viral ràpidament, generant un intens debat sobre el finançament dels programes de Soler a TV3.
La fortuna de Soler
Toni Soler, amb un sou de 174.000 euros anuals, ha construït gran part de la seva fortuna gràcies a la seva activitat a televisió. Els seus programes a TV3 i productores associades li han reportat ingressos milionaris al llarg dels anys. Contractes, drets d'autor i producció li asseguren un flux constant de fons, molts provinents de subvencions públiques.
L'humorista acumula una fortuna considerable gràcies a la seva productora Minoria Absoluta, que des de 2006 ha treballat estretament amb la televisió pública catalana, TV3. Segons dades oficials, la productora ha facturat prop de 140 milions d'euros a la Generalitat de Catalunya durant aquest període. El 2023, per exemple, va rebre al voltant de 7,2 milions d'euros per diversos programes, destacant Polònia amb 3,5 milions i Està passant amb 1,8 milions.
Humor ideològic
Toni Soler no és només humorista i productor, sinó també un referent de l'independentisme català. Les seves declaracions i articles mostren un alineament clar amb la causa secessionista i un rebuig marcat a l'Estat espanyol. A les xarxes i mitjans ha criticat partits i autoritats espanyoles, deixant clara la seva postura antiespanyola.
Durant les manifestacions a Cibeles contra l'amnistia i les concessions de Pedro Sánchez als independentistes, Toni Soler va tornar a generar polèmica. Va compartir un tuit del Partido Popular i hi va afegir un comentari propi. Va escriure: “Bé, doncs s'ha d'admetre: Aquesta vegada els hem donat pel cul, però ben donat. Si no, aquesta ràbia col·lectiva no s'explica”
Soler es presenta sovint amb una superioritat moral, com si les seves crítiques i burles el col·loquessin per damunt del ciutadà comú. Des d'aquesta perspectiva, justifica els seus atacs a Espanya i les seves institucions, mentre s'erigeix en jutge del que considera just o injust. Tanmateix, aquesta mateixa “moralitat” se sosté gràcies als diners públics que rep, cosa que revela una contradicció difícil d'ignorar.
Aquesta contradicció es fa evident amb comentaris com el del tuit sobre la ‘expropiació’ de Cristiano Ronaldo. Perquè, encara que critiqui qui posseeixen grans fortunes, Toni Soler, gràcies a les subvencions i contractes públics, s'ha convertit en un d'ells. La seva postura de superioritat moral trontolla davant la realitat que la seva fortuna depèn directament del mateix Estat al qual sovint ataca.
