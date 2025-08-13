Toni Soler pide 'expropiar' a Cristiano Ronaldo y se lleva un zasca memorable

Esta semana, el humorista y productor catalán Toni Soler ha generado revuelo en redes sociales tras publicar un mensaje en el que pedía “expropiar” al futbolista Cristiano Ronaldo. Lo que parecía un comentario irónico ha desatado críticas, señalando la hipocresía de Soler, dado que sus propios programas en TV3 reciben millones en subvenciones públicas. La polémica lo ha situado en el centro del debate mediático y político en Cataluña.

El usuario Francesc Tirador fue de los primeros en reaccionar al comentario de Soler, señalando que, a diferencia de Cristiano Ronaldo, él ha amasado su fortuna gracias a fondos públicos. Su mensaje se hizo viral rápidamente, generando un intenso debate sobre la financiación de los programas de Soler en TV3.

La fortuna de Soler

Toni Soler, con un sueldo de 174.000 euros anuales, ha construido gran parte de su fortuna gracias a su actividad en televisión. Sus programas en TV3 y productoras asociadas le han reportado ingresos millonarios a lo largo de los años. Contratos, derechos de autor y producción le aseguran un flujo constante de fondos, muchos provenientes de subvenciones públicas.

El humorista acumula una fortuna considerable gracias a su productora Minoria Absoluta, que desde 2006 ha trabajado estrechamente con la televisión pública catalana, TV3. Según datos oficiales, la productora ha facturado cerca de 140 millones de euros a la Generalitat de Cataluña durante este período. En 2023, por ejemplo, recibió alrededor de 7,2 millones de euros por varios programas, destacando Polònia con 3,5 millones y Està passant con 1,8 millones.

Humor ideológico

Toni Soler no es solo humorista y productor, sino también un referente del independentismo catalán. Sus declaraciones y artículos muestran un alineamiento claro con la causa secesionista y un marcado rechazo al Estado español. En redes y medios ha criticado a partidos y autoridades españolas, dejando clara su postura antiespañola.

Durante las manifestaciones en Cibeles contra la amnistía y las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas, Toni Soler volvió a generar polémica. Compartió un tuit del Partido Popular y añadió un comentario propio. Escribió: “Bien, pues se ha de admitir: Esta vez les hemos dado por culo, pero bien dado. Si no, esta rabia colectiva no se explica”.

Soler se presenta a menudo con una superioridad moral, como si sus críticas y burlas le colocan por encima del ciudadano común. Desde esa perspectiva, justifica sus ataques a España y sus instituciones, mientras se erige en juez de lo que considera justo o injusto. Sin embargo, esa misma “moralidad” se sostiene gracias al dinero público que recibe, lo que revela una contradicción difícil de ignorar.

Esta contradicción se hace evidente con comentarios como el del tuit sobre la ‘expropiación’ de Cristiano Ronaldo. Porque, aunque critique a quienes poseen grandes fortunas, Toni Soler, gracias a las subvenciones y contratos públicos, se ha convertido en uno de ellos. Su postura de superioridad moral se tambalea frente a la realidad de que su fortuna depende directamente del mismo Estado al que a menudo ataca.