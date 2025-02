Toni Comín consuma el seu últim fracàs i la seva carrera política penja d'un fil

Toni Comín ha fet avui un pas més cap al final de la seva carrera política. L'eurodiputat de Junts, acorralat pels escàndols sexuals i de corrupció, volia renéixer amb la presidència del Consell de la República. Però avui s'han donat a conèixer els resultats de la votació, i són males notícies per a ell.

El candidat que donava suport tàcticament Carles Puigdemont, Jordi Domingo, s'ha imposat còmodament amb un 65% dels vots. De fet Toni Comín ha estat tercer amb un 9%, per darrere de Montserrat Duran que ha obtingut un 22,77%.

La victòria de Jordi Domingo allisa el camí de Carles Puigdemont per reprendre el ple control de l'entitat. Però els resultats tenen una altra lectura, i és la confirmació del declivi definitiu de Toni Comín.

Amenaçat pels escàndols

Hi va haver un temps en què Toni Comín va ser la mà dreta de Carles Puigdemont a l'exili, i fins i tot l'home cridat a succeir-lo algun dia. Però la seva ambició va acabar arruïnant qualsevol escenari futur.

El seu declivi va començar amb les acusacions d'autoritarisme com a vicepresident del Consell de la República. Membres de l'entitat el van assenyalar a ell com a responsable del gir autoritari quan l'entitat va suprimir l'òrgan legislatiu. Va ser durant les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, per evitar qualsevol dissidència interna.

Va ser llavors quan membres del Consell van començar a revelar els desordres de Comín durant anys. Després va esclatar l'escàndol. Una gestora que treballava amb el Consell va destapar suposades irregularitats econòmiques que esquitxaven de ple el vicepresident.

La bola es va anar fent gran amb acusacions molt greus. Asseguraven que havia utilitzat fons del consell (aportacions dels socis) per a despeses personals.

Les informacions que van anar sortint suggerien que Toni Comín havia viscut durant anys a tot tren. La guinda van ser les recents acusacions de Valtònyc i la denúncia per assetjament sexual i psicològic d'un exassessor.

Puigdemont, del silenci a deixar-lo sol

Malgrat els escàndols que ja esquitxaven Comín, Puigdemont el va reafirmar com a candidat a les eleccions europees de juny de 2024. El resultat va ser calamitos i van perdre un dels dos diputats que tenien. A més, la justícia europea va tombar els recursos de Comín per tornar un escó que continua estant a l'aire.

Les veus crítiques amb Comín van començar a ser més fortes dins del partit. Molts es preguntaven per què Carles Puigdemont el seguia mantenint en el seu lloc.

El president de Junts tampoc va dir res després de les acusacions de Valtònyc i la denúncia per assetjament. Puigdemont va optar per desbancar-lo donant suport a la candidatura de Jordi Domingo a través de Lluís Puig.

Toni Comín ha acceptat la seva derrota però això sí, denunciant suposades irregularitats en les votacions. Ha reclamat una auditoria perquè té dubtes sobre la transparència del procés.

Però sense el suport de Carles Puigdemont i amb la seva imatge pels terres, és evident que Toni Comín és en aquests moments un cadàver polític.