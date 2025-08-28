Toni Albà, de pedir el voto para Carles Puigdemont a nuevo 'fichaje' de Sílvia Orriols

El humorista Toni Albà, conocido por sus exabruptos recurrentes, vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras las críticas que recibió hace apenas unos días por un mensaje ofensivo contra el expresidente aragonés Javier Lambán, ahora será el encargado de pronunciar la 'glossa' de la Diada de Ripoll. Un salto político llamativo para alguien que, hasta hace poco, se contaba entre los firmes valedores de Carles Puigdemont.

De bufón mediático a agitador en redes

Albà se ganó la fama de bufón del independentismo gracias a sus intervenciones televisivas cargadas de sátira contra la monarquía y los rivales políticos del independentismo. Sin embargo, su trayectoria pública ha estado marcada más por la controversia que por el humor. En 2019, por ejemplo, insultó a Inés Arrimadas con un comentario machista, y en 2017 lanzó groserías contra la jueza Carmen Lamela.

El episodio más reciente se produjo este 15 de agosto, cuando al conocerse la muerte de Javier Lambán, Albà escribió un muy desafortunado comentario en redes. “No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”. La reacción fue inmediata: el Gobierno de Aragón denunció al actor por un posible delito de injurias e incitación al odio.

De Puigdemont a Orriols

Lo sorprendente es que, pese a su historial polémico, Albà sigue siendo una figura que los partidos independentistas utilizan para agitar a las bases. En 2024, firmó un manifiesto de apoyo a Puigdemont junto a más de 250 personalidades del ámbito cultural y mediático. Nada menos que presentaban a Puigdemont como “el máximo defensor de la causa catalana”.

Y ahora, apenas un año después, el actor aparece en el entorno político de Sílvia Orriols. Con una coincidencia claramente deliberada, Orriols anunciaba que Albà haría la 'glossa' de la Diada de Ripoll. De paso, Orriols seguía con las ironías desafortunadas y mandaba este mensaje al gobierno aragonés: "¿Os guardamos sitio, Gobierno de Aragón?":

Un fichaje cargado de simbolismo

El fichaje de Albà por Orriols ilustra la creciente fractura dentro del independentismo. Lo que ayer era patrimonio Junts, hoy se entremezcla con el entorno de AC. Y en medio de esta disputa, Albà se convierte en altavoz útil: una figura polémica que, con sus salidas de tono, logra la repercusión mediática que otros no consiguen. En el fondo, el recorrido de Albà refleja la evolución de un independentismo en busca de nuevos referentes mediáticos.