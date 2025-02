El testimoni d'una catalana que desmunta el relat oficial sobre les ocupacions

Catalunya està experimentant un nou repunt de la inseguretat, malgrat els plans de xoc del Govern del PSC per reduir la delinqüència. L'ocupació és un dels factors que hi ha darrere d'aquest augment de la inseguretat. Encara que el relat oficial diu que no existeix tal problema, sinó un ús interessat per part de l'extrema dreta per criminalitzar certs col·lectius.

L'esquerra diu que les ocupacions afecten un percentatge molt reduït de la població que, a més, són classes benestants. També argumenten que el problema no són les ocupacions sinó que hi ha massa pisos buits i molta gent vivint al carrer.

Els partits que governen a Catalunya difonen la idea que la policia ja s'encarrega del problema, fent fora els ocupes en 24 hores. Però ocorre realment així? El testimoni d'una catalana ho desmenteix, i no és l'única.

'Lo de les 24 hores és mentida'

Sicrit assegura que és “mentida” que la policia desallotja els ocupes en 24 hores si t'ocupen el pis on vius. Una amiga seva s'ha comprat un pis de segona mà, explica, i “mentre l'estava reformant se li van ficar dins uns ocupes”. Segons revela, “la policia ja li ha dit que no el recuperarà fins d'aquí a un any”.

Aquesta catalana titlla de “vergonyós” i “insostenible” el que està passant a Catalunya. Però no és l'única. Una altra catalana, Isabel Castro, li dona la raó i explica el que succeeix.

“Estic farta de veure cases de gent que se'n van de vacances o per feina i triguen entre 8 mesos i 2 anys a recuperar la seva casa”, afirma. Subratlla que no són segones residències, sinó la llar on viuen.

Segons aquesta experta, la situació s'ha complicat després dels decrets de pròrroga dels llançaments durant la covid. Alerta que “Catalunya s'ha convertit en una terra de ningú, amb l'aval de la Generalitat i l'Estat”.

Confirma que “lo de les 24 hores s'aplica en molt comptades ocasions, perquè quan tornes de viatge han canviat el pany i s'han domiciliat la pizza”.

Lamenta “el cinisme dels que agiten dades falses des del poder”, que “xoquen frontalment amb la pràctica forense dels jutjats i la realitat que pateixen els ciutadans”.