Un tertulià de RAC1 proposa facilitar l'entrada de marroquins a Espanya

Malgrat els problemes que travessa Catalunya, el bonisme segueix campant a plaer en els mitjans subvencionats per la Generalitat. RAC1, i en especial el programa El Món de Jordi Basté, és referència en aquest sentit. Els seus micròfons solen donar veu a periodistes i experts que difonen les teories woke més esbojarrades.

El premi a la 'wokada' d'aquesta setmana se l'emporta el periodista Tian Riba, col·laborador habitual de la casa. És a més una cara coneguda a Catalunya, perquè ha estat director i presentador de diversos programes de TV3. És també columnista d'El Nacional, un altre mitjà subvencionat.

En ple debat sobre la immigració en el programa de Jordi Basté, Tian Riba va formular una atrevida proposta. "El problema de la immigració il·legal de marroquins comença just quan se'ls comença a demanar un visat per entrar al país. Potser si tinguessin menys dificultats per entrar, tots aquests problemes desapareixerien", va afirmar.

En un moment en què els països europeus estan reforçant les seves fronteres davant l'allau migratòria, Tian Riba proposa eliminar barreres com l'espai Schengen. Reprodueix a més un dels típics arguments del bonisme. "Ningú abandona el seu país perquè no li agrada viure-hi, per tant, si els seus països funcionessin no tindrien la necessitat de venir".

Pluja de crítiques a aquest tertulià

Fa temps que Jordi Basté i els seus tertulians frivolitzen amb el tema de la immigració, però algunes teories no deixen de sorprendre. Com era d'esperar, aquesta intervenció de Tian Riba ha suscitat molts comentaris. Els acusen de viure dels impostos dels catalans mentre parlen a la lleugera prenent la gent per idiota.

"Cínics hipòcrites que s'estan forrant amb els nostres diners defensant la destrossa del país i la substitució demogràfica", diu Robert a X. Víctor recorda que Tian Riba viu en una de les localitats amb la renda per càpita més alta de Catalunya. Aquesta és una constant, els predicadors del bonisme solen viure sempre aliens als problemes.

Molts catalans estan farts que tertulians que viuen en zones acomodades donin lliçons sobre immigració amb una pretesa superioritat moral. A més consideren irresponsable que es llancin aquests missatges en plena crisi migratòria a Espanya i Catalunya.