Teatre de París convida 250 immigrants a un acte i aquests acaben ocupant el recinte

Història surrealista la que ens arriba des de França. El teatre Gaîté Lyrique de París, considerat un espai de l'esquerra radical parisenca, es troba al límit de la fallida econòmica per culpa de 250 immigrants que han ocupat l'espai.

Tot comença fa cinc setmanes, concretament el 10 de desembre. Aquest teatre, conegut per la seva programació ideològicament esquerrana, va convidar 250 immigrants perquè assistissin de forma gratuïta a un acte sobre els refugiats. "Reinventar l'acollida de refugiats a França", es titulava. I hi van participar acadèmics, activistes i membres de la Creu Roja.

Un cop va acabar l'acte, aquest grup d'estrangers es va negar a abandonar l'edifici, construït al segle XIX. Van decidir ocupar el teatre i ja fa cinc setmanes que hi són. I no sembla que l'ocupació hagi de finalitzar aviat. Una situació que està generant molts problemes a la companyia encarregada de l'espai.

Des d'aquell 10 de desembre, el teatre ha hagut de cancel·lar tota la programació que tenia prevista. Segons informen diversos mitjans com The Times, Daily Mail o GB News, la situació financera comença a ser alarmant per al teatre. Tenen uns 60 treballadors i un 70% dels ingressos que reben provenen de les entrades dels espectacles que ara han hagut de cancel·lar. Malgrat la situació, més sorprenent ha estat la resposta dels responsables de l'espai.

Des de Gaîté Lyrique admeten que la situació és preocupant. S'han anat sumant immigrants a la protesta i reconeixen que la xifra d'ocupants ja supera els 300, la majoria procedents d'antigues colònies franceses a l'Àfrica. "Les condicions sanitàries empitjoren dia a dia", afirmen. Això sí, consideren que "impensable" que des del teatre s'impulsi un desallotjament dels ocupants perquè "estem en ple hivern".

D'aquesta manera, la direcció del teatre s'enfronta a un dilema important. D'una banda, ideològicament donen suport a l'ocupació d'aquests immigrants. De l'altra, si la situació s'allarga molt més, les conseqüències per al Gaîté Lyrique, del qual depenen desenes de treballadors, poden ser extremadament greus.