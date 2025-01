El 67% de les agressions a treballadors de presons de Catalunya les cometen estrangers

A les presons de Catalunya, la situació és dramàtica. Fa gairebé un any, un reclús (condemnat per haver matat a ganivetades una dona), va assassinar la Núria, la cuinera del centre penitenciari de Mas d'Enric. Ho va fer gràcies a tenir accés als ganivets de la cuina d'aquesta presó.

El cas va generar una onada d'indignació entre els treballadors i també una part de la societat. Sobretot perquè, encara que ja s'intuïa que alguna cosa no es va fer bé, cada cop són més les evidències que hi va haver negligència per part de la Conselleria de Justícia, dirigida aleshores per Gemma Ubasart.

No obstant això, el trist cas de la Núria és només la punta de l'iceberg. Les agressions de reclusos a funcionaris de presons no paren d'augmentar. També la indignació dels treballadors, que continuen demanant més mesures de seguretat. Per ara, però, ni el canvi d'ERC al PSC en el Govern ha servit per a massa cosa.

Un 2024 fatídic

El 2024 no només serà recordat per l'assassinat de la Núria a Mas d'Enric. També perquè ha estat l'any en què més funcionaris de presons han estat agredits per interns. Fins a 555 treballadors han estat agredits al llarg de 2024 i la xifra s'eleva fins a 871 comptant també les víctimes de temptatives d'agressió. Així ho reflecteix un informe del col·lectiu de treballadors penitenciaris Marea Blava, al qual ha tingut accés E-Notícies.

A més, el 67,23% d'agressions a funcionaris de presons a Catalunya han estat comeses per estrangers. Cal tenir en compte que una mica més de la meitat dels reclusos no tenen DNI espanyol. Per tant, cometen més agressions en termes absoluts i també proporcionalment.

Segons dades de Marea Blava, en el període 2017-2024, els episodis de violència contra funcionaris de presons han augmentat un 330%. Les xifres parlen per si soles en les estadístiques d'aquest 2024. De mitjana s'ha viscut un incident, un 1,5 de treballadors agredits i 2,4 funcionaris afectats cada dia.

La millor preparació dels funcionaris a l'hora d'afrontar la seva feina ha permès que les agressions amb lesions greus i lleus s'hagin reduït aquest any. No obstant això, continuem parlant de 555 treballadors agredits i 871 que han estat agredits o han intentat fer-ho.

Més agressions sexuals d'interns a treballadores

Fa 5 anys, les agressions sexuals greus de reclusos a treballadors de les presons catalanes eren gairebé inexistents. Aquest 2024 hi va haver aproximadament una cada dues setmanes. Un total de 25 casos, una xifra molt allunyada dels 0 o 1 que hi va haver el 2020 i 2021. El 2022 es van comptabilitzar 11 casos i el 2023 un total de 22. És a dir, les agressions sexuals greus dels interns a funcionàries de presons no paren d'augmentar any rere any. En aquest cas, un 64% dels casos són comesos per estrangers. La mateixa xifra que el percentatge d'estrangers que estan presos per haver comès una agressió sexual o una violació.