Tarragona es consolida com a nou pol d'islamització a Catalunya

L'augment progressiu de població islàmica i la seva implantació cultural genera un intens debat a Catalunya. Partits com Vox i Aliança Catalana denuncien un accelerat procés d'islamització de Catalunya, auspiciat per les mateixes autoritats. Posen com a exemple la proliferació d'entitats islàmiques i centres de culte, així com la introducció de l'àrab a les aules.

Vox és un dels partits que ha denunciat l'avanç ràpid de l'islamisme a la província de Tarragona. A més, aquest territori català ha estat escenari de polèmiques últimament, com la celebració d'un festival d'exaltació al règim marroquí.

Davant això cal preguntar-se quina és la situació real de les comarques tarragonines, i si realment hi ha una islamització.

Un 90% més de mesquites en 20 anys

En primer lloc, sorprèn l'augment de la construcció de mesquites que hi ha hagut a la província de Tarragona en els darrers vint anys. El 2004 Tarragona era, juntament amb Lleida, la província catalana amb menys centres de culte islàmic. En només dues dècades ha passat de 20 a 37, la qual cosa suposa un increment del 90%

El 2004 hi havia 139 centres de culte islàmic a Catalunya, mentre que ara n'hi ha registrats 284. És a dir, hi ha hagut un increment del 104% en vint anys. Però a les províncies de Lleida i Girona, tot i l'important increment de població d'origen islàmic, no hi ha hagut una construcció significativa de noves mesquites.

En aquestes comarques, les comunitats musulmanes solen utilitzar locals o espais cedits per altres entitats o per particulars per dur a terme la seva activitat. La qual cosa no exclou el perill de la radicalització. Girona, en particular, ha estat un dels territoris sota el focus de la policia per la proliferació de mesquites salafistes.

La realitat és que el pes del creixement de les mesquites recau a les províncies de Barcelona i Tarragona. Només a la capital hi ha ara mateix 36 mesquites, deu d'elles concentrades als 110 quilòmetres quadrats del Raval. A més, hi ha 8 mesquites a Santa Coloma de Gramenet, 7 a Terrassa, 6 a Sabadell, i 5 a Badalona i L'Hospitalet.

Pel que fa a Tarragona capital, la ciutat ja acull set mesquites i està prevista l'obertura d'un nou centre de grans dimensions. La resta estan repartides en una vintena de localitats. Crida molt l'atenció la islamització de Reus, que el 2020 tenia dues mesquites i ara ja n'hi ha cinc.

Menys integració i més segregació

A Tarragona hi ha hagut un augment significatiu de la població d'origen islàmic, que se situa per sobre del 8%, el doble de la mitjana espanyola. Reus, novament, se situa com l'epicentre d'aquesta realitat amb un 10% de musulmans.

Com passa a Girona, la construcció de mesquites ha comportat també un augment de la radicalització d'aquestes comunitats. L'any passat, Torredembarra va ser escollida com seu del congrés islamista on havien de participar predicadors radicals. L'esdeveniment va acabar sent suspès gràcies precisament a la pressió que va exercir Vox.

Una altra vessant de la islamització a Tarragona és la penetració de l'educació àrab als centres educatius. Segons la Generalitat, 19 municipis de Tarragona tenen escoles on s'imparteixen classes d'àrab i cultura marroquina. Es tracta de 32 centres educatius on s'imparteixen aquestes classes a través de funcionaris del Govern del Marroc.

En definitiva, Tarragona està experimentant un ràpid procés d'islamització amb el beneplàcit de les autoritats locals i autonòmiques. Un procés que en lloc d'afavorir la integració, com diuen els seus promotors, en realitat augmenta la segregació.