Crítiques a l'alcalde de Tarragona per assistir a un 'aquelarre nacionalista marroquí'

Polèmica a Tarragona pel suport de l'ajuntament a un festival marroquí que blanqueja i promociona la invasió del Sàhara espanyol. A l'alcalde del PSC, Rubén Viñuales, li han plogut les crítiques per presidir el “aquelarre marroquí” i “encoratjar l'islamisme”. Això aprofundeix en les acusacions al PSOE i el PSC de favoritisme cap a la comunitat marroquina a Espanya i a Catalunya.

L'ajuntament de Tarragona va promocionar el Festival del Marroc, que pretén potenciar la cultura marroquina amb exposicions, degustacions, concerts i actuacions. Tot i presentar-se com un esdeveniment cultural i folklòric, va tenir un evident caràcter polític. L'alcalde va presidir l'acte al costat d'un retrat del rei Mohammed VI, i càntics a favor de la Marxa Verda i l'expansionisme marroquí a Espanya.

L'alcalde va aprofitar per estrènyer llaços amb les autoritats marroquines, rebent l'ambaixadora del Marroc a Espanya. Tarragona i el Marroc van instar a "enfortir la cooperació", posant especial atenció a l'aportació de la nombrosa comunitat marroquina a la ciutat".

Crítiques a l'alcalde de Tarragona

Un usuari de X anomenat Ahmed Baba va criticar l'alcalde de Tarragona per "participar en un aquelarre nacionalista marroquí a la ciutat". Ressalta que a l'acte "es van cantar cançons commemoratives de la Marxa Verda, invasió, ocupació i exili del poble sahrauí".

També Eva García va criticar que Tarragona semblava el Marroc, i la seva publicació es va omplir de comentaris donant-li suport. "Volíem ser la Dinamarca del sud i hem acabat sent el Marroc del nord", comenta un altre usuari.

Aquest usuari critica que Tarragona es sembla cada cop més a Rabat o Tànger. "Desenes de marroquins celebren l'ocupació, el maltractament i el genocidi contra el poble sahrauí, cantant a la marroquinitat del Sàhara”, diu. Assenyala que al vídeo apareix Aicha El Gourgi, diputada marroquina propera a Sánchez i al PSOE.

Vox se suma a les crítiques

Qui també està pressionant és Vox, que demana explicacions a l'ajuntament i saber quant ha costat l'esdeveniment. El diputat Sergio Macián, en nom de la formació, va denunciar l'acte "en què els assistents van parlar sota l'atenta mirada d'un retrat de Mohamed VI i van celebrar la Marxa Verda, la invasió del Sàhara Occidental, així com les ànsies expansionistes del Marroc sobre Ceuta i Melilla".

Critiquen que tot això es va dur a terme sota l'atenta mirada de l'alcalde, a més del delegat del Govern, Carlos Prieto. Vox fa temps que denuncia la connivència del Govern de Pedro Sánchez amb el Marroc a canvi de suposats favors.

"No podem permetre que el Marroc utilitzi aquest tipus d'actes per imposar la seva agenda estrangera i crear societats paral·leles que viuen al marge de la nostra forma de viure. Per culpa de Pedro Sánchez i dels socialistes els barris de Tarragona cada cop es semblen menys a Tarragona i més a Tànger o a Marràqueix", ha dit Macián.