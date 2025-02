Junts torna a rendir-se davant del PSOE i retira la qüestió de confiança a Pedro Sánchez

Nova encara que no sorprenent reculada de Junts, que retirarà la moció de confiança a Pedro Sánchez després d'haver arribat a un acord in extremis amb el PSOE. L'executiva de Junts ha pres aquesta decisió després de reunir-se a Suïssa amb els socialistes i el mediador internacional, Francisco Galindo. "Fem confiança al mediador, no al PSOE ni a Pedro Sánchez", ha justificat Jordi Turull en roda de premsa aquest dilluns.

Junts havia exigit el compliment dels compromisos en un termini de 48 hores, a canvi de retirar la moció de confiança que s'havia de celebrar aquest dimarts. El mediador va reconèixer els incompliments del PSOE, però va demanar a Junts un nou esforç per no propiciar una ruptura que podia ser definitiva. Finalment, la direcció de Junts ha decidit tornar a confiar en la paraula dels socialistes amb noves promeses.

Junts ha valorat també l'última concessió del PSOE. El Govern aprovarà aquest dimarts el protocol perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans emeti opinions sobre la interpretació de les lleis a l'Estat espanyol.

No obstant això, queden a l'aire les exigències que Junts havia posat damunt la taula per retirar la moció de confiança. Especialment el traspàs integral a Catalunya de les competències d'immigració, i una reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont a Waterloo. De moment, ni una cosa ni l'altra.

Junts perd més credibilitat

Amb aquesta decisió, el partit de Carles Puigdemont ha gastat una altra bala en la seva estratègia de suposada intransigència cap al PSOE. Junts va amenaçar amb la moció de confiança al desembre després de constatar els reiterats incompliments dels acords amb els socialistes.

Tot i que ho van anunciar a bombo i plateret com un punt d'inflexió en les seves relacions amb el PSOE, han acabat demostrant que era un altre tret a l'aire. Focs d'artifici que erosionen cada vegada més la credibilitat de Junts i de Carles Puigdemont en la seva nova etapa. El pitjor és que no ha sorprès ningú, perquè ningú confiava que l'amenaça fos real.

La polèmica decisió se suma a una altra de controvertida, la de no trencar el cordó sanitari contra Sílvia Orriols a Ripoll. Ho van anunciar després de valorar enquestes internes que desaconsellaven l'operació per les seves conseqüències electorals.

Les últimes decisions de Junts deixen entreveure la contínua improvisació d'un partit desorientat i sense una estratègia clara. Justifiquen la ruptura del cordó sanitari a Ripoll per no pactar amb el 155 (PSC). Però al mateix temps mantenen la respiració assistida a Pedro Sánchez, que continua sent el principal suport de Salvador Illa a Catalunya.

Pedro Sánchez respira

Més enllà de petites concessions, fins ara el PSOE no ha pogut o no ha volgut donar a Junts els peixos grossos que demanava. L'amnistia continua sense aplicar-se, Pedro Sánchez es resisteix a la foto amb Puigdemont, i les competències en immigració continuen a Madrid.

Tot això sembla beneficiar a Pedro Sánchez, que obté una vida extra amb la decisió de retirar la moció de confiança. No és gens baladí, tenint en compte la situació desesperada en què es troba el seu Govern. I sobretot veient els resultats de les eleccions alemanyes d'avui, i com acabaria el PSOE si ara hi hagués eleccions a Espanya.