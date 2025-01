Situació insostenible a les presons catalanes: allau d'agressions a funcionaris

Violència. Aquesta seria una de les paraules que defineix millor l'inici d'any que s'està vivint a les presons catalanes. Desgraciadament, les agressions de reclusos a funcionaris no és res nou, però és que la situació als centres penitenciaris en aquests pocs dies de 2025 que portem és ja insostenible.

Segons ha pogut saber E-Notícies, en els primers 9 dies d'any hi ha hagut 13 funcionaris de presons agredits a les presons catalanes per part de delinqüents.

El primer cap de setmana del 2025, un pres marroquí va agredir tres treballadors de la presó de Ponent, a Lleida, després de provocar un incendi. Un altre reclús, també marroquí i amb diversos antecedents acumulats, va agredir tres funcionaris més a Brians 2. Finalment, un altre delinqüent va atacar la cap d'unitat de Puig de les Basses (Figueres). Van ser 7 agressions en tan sols un cap de setmana.

El passat dimecres també va ser negre en aquest sentit. Al centre penitenciari de Lledoners hi va haver fins a tres agressions. Dues d'elles, segons ha pogut saber E-Notícies, quan dos treballadors van intentar separar una baralla entre reclusos. Un dels funcionaris va acabar amb una fissura a les costelles. No va ser l'única fissura de costelles que hi va haver aquell dia en aquella presó. Segons relaten fonts penitenciàries a aquest periòdic, un pres d'origen magrebí va pegar al cap de serveis després de negar-se a baixar al pati amb la resta d'interns. La violència del delinqüent en qüestió va acabar amb una altra costella trencada per part del funcionari.

Aquell mateix dia, a Quatre Camins també es va produir un altre incident. En aquesta ocasió, un reclús es va negar a ser assistit mèdicament per tractar la seva diabetis i va acabar pegant dos funcionaris. Per últim, al centre de Puig de les Basses es va tornar a viure una agressió a un treballador. En aquest cas, la víctima és una treballadora que ja va ser agredida anteriorment. D'aquesta manera, el trist balanç en aquest inici de 2025 és de 13 agressions en només 8 dies als centres penitenciaris catalans.

"És un drama", afirmen fonts penitenciàries a E-Notícies. Els treballadors, especialment des de l'assassinat de Núria al març de l'any passat, continuen protestant per demanar més mesures de seguretat a la Generalitat. Unes mesures, però, que de moment brillen per la seva absència. "No hi ha cap resposta per part de l'administració", es queixen uns treballadors, farts de jugar-se la vida pel simple fet d'anar a treballar.