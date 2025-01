Una discoteca marroquina a Espanya prohibeix l'entrada als 'maricons'

Ni baralles ni drogues, ni xancletes ni gorres... ni maricons. És el reglament d'una nova discoteca marroquina que obre les seves portes a Torremolinos (Màlaga) el pròxim 18 de gener.

El local prohibirà l'entrada a persones LGTBI, contravenint tots els preceptes contra la discriminació per raons d'orientació sexual que regeixen a Espanya. El cas s'ha donat a conèixer a través de les xarxes socials causant una gran indignació. Han demanat a les autoritats que actuïn urgentment impedint l'obertura del local.

Es dona a més la circumstància que Torremolinos és la nova meca del turisme gai a Espanya. La qual cosa contrasta amb l'actitud homòfoba d'aquesta discoteca amb clars tints homòfobs.

En el fons de la qüestió hi ha la incompatibilitat dels valors de l'islam amb els valors occidentals. Una realitat que alguns polítics catalans han posat damunt la taula, i han estat censurats i fins i tot sancionats per això. Ara caldrà veure si les autoritats aconsegueixen tancar les portes del local.

El propietari desafia les autoritats

Lluny de retractar-se, després d'esclatar la polèmica el propietari del local s'ha reafirmat en el seu dret a prohibir l'entrada als gais. En declaracions a Màlaga Hoy, ha dit que "cal tenir llocs nets" i que seguirà endavant amb les seves intencions. Si les autoritats li ho impedeixen, traslladarà l'esdeveniment a Màlaga.

"Hi haurà menors amb famílies i no volem que vegin coses que no els ve de gust", ha argumentat. Per això reivindica el seu "dret" al veto, i agraeix la "publicitat" gratuïta que li ha proporcionat la polèmica.

Anteriorment, l'alcaldessa de Torremolinos s'havia pronunciat sobre la polèmica. Va assegurar que "no consentirem" aquestes actituds, i va prometre fer tot el possible per prohibir l'esdeveniment. "Farem tot el que estigui a les nostres mans", va advertir, "l'odi i l'homofòbia no tenen cabuda aquí".

Una qüestió de fons

La polèmica posa en evidència el xoc cultural entre l'islam i els valors occidentals. Això es fa palès de manera especial a Catalunya, la comunitat amb més immigració d'origen islàmic de tota Espanya. N'hi ha prou amb recordar que al Marroc l'homosexualitat està penada amb fins a tres anys de presó.

En diversos comptes de X on es denuncia el cas, apareixen testimonis de persones LGTBI que asseguren haver estat expulsades de locals marroquins. De fet, no és la primera vegada que passa una cosa així.

Al maig de l'any passat ja hi va haver una polèmica per un restaurant marroquí que va expulsar uns gais i els va anomenar "desviats". Ja aleshores hi va haver un gran enrenou, i van acusar l'esquerra de la seva contradicció.