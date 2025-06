El Sindicat de Llogateres amenaça amb denunciar l'E-Notícies i el seu director

El Sindicat de Llogateres ha amenaçat E-Notícies i el seu director, Arnau Borràs, amb denunciar-los als jutjats si no es rectifica o s’elimina un vídeo que va fer Arnau Borràs fa uns dies sobre la cara oculta del col·lectiu liderat per Carme Arcarazo. Podeu veure el vídeo en qüestió just aquí sota.

La història del Sindicat de Llogateres que no t'explicaran els mitjans subvencionats

En resum, sembla que al Sindicat de Llogateres no els va fer gràcia que es destapessin les seves vergonyes. I ara volen silenciar-nos amb aquesta amenaça. Però en el vídeo no es diu cap mentida (malgrat el que sosté el Sindicat), existeix una cosa anomenada llibertat d'expressió i no és el nostre problema que no tolerin les crítiques. Així que no rectificarem, ni eliminarem cap vídeo. I, si no els agrada, poden emprendre les accions legals que considerin oportunes. Però no faran callar ni E-Notícies ni el seu director.

En el vídeo que trobareu a la part superior de la notícia us expliquem tots els detalls de l'amenaça judicial del Sindicat de Llogateres. L'autodenominat sindicat que, acostumat que els mitjans subvencionats li riguin les gràcies, no tolera la llibertat de premsa i la llibertat d'expressió.