VÍDEO: La imatge captada a Lleida que preocupa per la seva degradació

Lleida està en el focus de l'actualitat per la brutal agressió a sis agents dels Mossos d'Esquadra després d'una baralla multitudinària. Va ser la culminació d'una situació que es ve gestant des de fa anys en aquesta ciutat. Lleida s'ha convertit en un dels llocs de Catalunya més degradats i afectats per la delinqüència.

La inseguretat i l'incivisme tenen moltes cares, i un vídeo difós a les xarxes socials ha causat especial preocupació. Es veu un home visiblement afectat pel que sembla consum d'estupefaents. Els símptomes coincideixen amb el fentanil, una perillosa droga coneguda com la droga dels zombis.

Les imatges van ser difoses per La Veu de Lleida, que parla de "símptomes compatibles amb el consum de fentanil". L'home del vídeo té "el cos doblegat i en estat de letargia", a plena llum del dia, al costat de la N-240.

No és la primera vegada que les drogues causen estralls en aquesta ciutat catalana. El 2023, una successió d'estranyes morts de drogodependents va portar a la sospita que s'estava venent fentanil adulterat a Lleida. La introducció d'aquesta droga causa molta preocupació pels efectes devastadors que té en l'entorn social.

Una droga devastadora

El fentanil és una droga sintètica 50 vegades més forta que l'heroïna i 100 vegades més potent que la morfina. Té efectes analgèsics i anestèsics, capaços de deixar una persona en un prolongat estat de semiinconsciència. En altes dosis resulta perillosament addictiva, i pot portar a la mort per aturada cardiorespiratòria.

Una cosa important és que no sol vendre's com fentanil pur sinó que s'utilitza per adulterar altres drogues com l'heroïna, la cocaïna o les amfetamines. Això és el que va poder provocar les morts de 2023. Amb aquest nou vídeo, cal preguntar-se si aquesta droga s'està estenent a Lleida i altres llocs de Catalunya.

La introducció del fentanil a Espanya va causar molta preocupació després de veure els estralls que havia causat als Estats Units. Es van fer tristament famoses les imatges de barris sencers de zombis drogats amb fentanil.

Degradació social

El fentanil està associat socialment a entorns molt degradats on la crisi social es barreja amb la falta de perspectives. Encara que no es pot parlar d'una epidèmia de fentanil a Lleida, les imatges sí que han de servir com a toc d'atenció. Sobretot perquè aquesta droga resulta especialment popular entre els joves i té un alt poder destructiu sobre ells.

Lleida travessa diversos problemes com el d'ocupació, la multireincidència i el tràfic i consum d'estupefaents. La ciutat ha arribat a una situació límit, com una de les zones més degradades de Catalunya. Les autoritats han de reaccionar.