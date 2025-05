Els mossos es concentraran a Lleida contra la violència i 'certs sectors'

Els sindicats majoritaris dels Mossos d'Esquadra han convocat una concentració per al pròxim dilluns 5 de maig a les 12:30 hores a Lleida. La protesta busca denunciar la creixent violència contra els agents del cos i criticar l'actitud de determinats sectors socials i polítics. A judici dels sindicats, aquests grups minimitzen la gravetat dels fets que es viuen a Catalunya

La mobilització arriba després dels greus aldarulls ocorreguts al barri de La Mariola, a Lleida, que van deixar sis agents ferits. Els sindicats consideren aquest episodi com una mostra més d'una tendència que s'ha intensificat en els últims anys.

En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que “ni La Mariola, ni Salt, ni Vic, ni Mataró són casos aïllats”. Parlen d'un problema estructural que es tradueix en “la pèrdua d'autoritat dels cossos policials” i en una sensació d'impunitat davant les agressions.

Segons dades aportades pels mateixos sindicats, des de 2020 s'han produït gairebé 5.000 delictes d'atemptat contra agents de l'autoritat. I la previsió per a aquest 2025 és superar aquesta xifra. Només entre 2021 i 2023, les agressions a policies van augmentar en més de 2.000 casos, el que, per als sindicats, “no és normal ni pot continuar sent tolerat”.

'Sense seguretat no hi ha democràcia'

Els representants sindicals critiquen la falta de suport institucional i assenyalen al Govern de la Generalitat per parlar de “llei mordassa” en lloc de “llei de protecció de la seguretat ciutadana”, així com per deixar caducar més del 80% de les sancions imposades sota la Llei 4/2015. També denuncien la manca d'equipament adequat per evitar el contacte directe en intervencions i la falta de defensa jurídica per als agents ferits en acte de servei.

“La situació és insostenible i exigeix un punt d'inflexió”, afirmen des dels sindicats, que agraeixen la reunió mantinguda amb la Prefectura i altres alts comandaments policials, però adverteixen que només un canvi real en el model de seguretat i en el suport institucional podrà revertir el deteriorament actual.

Amb la concentració del 5 de maig, SAP-FEPOL i SME-FEPOL volen enviar “un missatge clar” a la ciutadania, als responsables polítics i als propis comandaments operatius: “Sense policia no hi ha seguretat, i sense seguretat no hi ha democràcia”.