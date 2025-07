Enquesta CIS: Sílvia Orriols, preferida per presidir la Generalitat darrere d'Illa

En tot just un any com a diputada al Parlament, Sílvia Orriols s'ha consolidat com la política de moda a Catalunya. El seu estil particular i la manca de complexos l'han convertit en la veu del que molts catalans volen escoltar. A més, ha aconseguit presentar-se com una outsider enfrontada a l'establishment polític i mediàtic català.

Les enquestes fa temps que assenyalen un auge de la formació independentista i antiimmigració, en perjudici sobretot de Junts. Una nova enquesta del CIS confirma la línia ascendent del partit, i sobretot de la seva líder.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicat aquesta setmana una enquesta d'intenció de vot a Catalunya. L'enquesta va ser elaborada al mes de març, abans que esclatés l'escàndol de Santos Cerdán al PSOE. Segons el sondeig, el PSC guanyaria clarament les eleccions amb tres punts més que el 2024.

Però els resultats reflecteixen a més un enfonsament del processisme, i especialment de Junts. La qual cosa no és gens nova. Les últimes enquestes ja donaven el partit de Carles Puigdemont com el que més vots perd a Catalunya.

El que sí que és nou és que per primera vegada Sílvia Orriols supera Carles Puigdemont com a favorita per liderar la Generalitat. De fet, l'alcaldessa de Ripoll és la segona favorita només per darrere del mateix Salvador Illa.

L'enquesta mostra que el 51% dels catalans volen Salvador Illa fora. Però al mateix temps, hi ha una distància abismal entre Illa i la resta dels candidats. El secretari general del PSC obté un suport del 25,9%, mentre que la seva immediata perseguidora, Sílvia Orriols, se situa en un 3,9%.

La mateixa Orriols ha fet broma sobre aquesta dada dient que “només he de remuntar 22,1 punts i ja ho tindríem”

Sílvia Orriols ha fet el sorpasso a Puigdemont, que se situa tercer amb un 3,1%. El segueix Oriol Junqueras, tot i que Alejandro Fernández es queda a només un punt de superar-lo. Per darrere ve Ignacio Garriga, i a la part baixa hi ha Laia Estrada i Jéssica Albiach.

Els resultats demostren que el cordó sanitari de l'esquerra i els partits processistes contra Aliança Catalana no ha funcionat. A l'era de les xarxes socials i en plena oscil·lació del pèndol ideològic, la censura sol funcionar de manera contraproduent. Malgrat els talls i els advertiments del president del Parlament, Josep Rull, les seves intervencions són les que més impacte tenen a les xarxes.

Aliança Catalana està en ple desplegament territorial, una cosa que serà molt important per aspirar a més a les pròximes eleccions catalanes. La mobilització de les bases serà fonamental per consolidar el projecte més enllà de l'efecte Orriols. Però no cal menystenir la importància en el moment actual de la necessitat d'un nou líder per part de l'independentisme.