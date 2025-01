La Generalitat vol multar amb 900 euros a Ignacio Garriga (Vox) per donar la seva opinió

Segueix la persecució a líders polítics que molesten l'establishment polític a Catalunya. L'última víctima ha estat Ignacio Garriga, que ha denunciat que la Generalitat vol multar-lo per expressar la seva opinió a les xarxes socials.

El líder de Vox a Catalunya ha explicat que la Conselleria d'Igualtat i Feminismes ha proposat una multa contra ell per una publicació del passat 4 de març de 2024. "Cal triar: o llei islàmica o lleis nacionals. Això és el que està en joc. Volem que Catalunya continuï sent Catalunya, ni Algèria ni el Marroc", va escriure Garriga al seu compte d'X.

Ara, la Generalitat ha obert un expedient al dirigent de Vox i proposa una multa de 900 per a ell. Garriga ja ha anunciat que emprendrà accions legals contra la decisió del Govern, que considera "una barbaritat".

"Estan més nerviosos que mai perquè saben que estem guanyant", ha afegit el diputat. "Que ho tinguin molt clar, no ens silenciaran", ha advertit Ignacio Garriga, alhora que trencava la notificació que li ha arribat. Una notificació emesa per l'anomenada 'Oficina per a la Igualtat de tracte i no discriminació', a la qual el líder de Vox ha definit com a "òrgan censor de la Generalitat".

"Ho diré les vegades que calgui. No hem d'acceptar aquelles cultures que ataquen la dignitat de les dones. Que volen imposar-nos una ideologia politico-religiosa i que odien la nostra manera de viure i relacionar-nos", ha afegit. El vídeo que ha publicat Ignacio Garriga va acompanyat de la següent frase. "Que em multin les vegades que calgui: No vull que Catalunya sigui Algèria ni el Marroc. No vull menús halal. No vull les dones amb burca. No vull inseguretat als carrers".

Segon líder polític que multa la Generalitat

Ignacio Garriga s'ha convertit en la segona víctima de la persecució de la Generalitat a líders polítics que opinen diferent. Fa uns mesos, Sílvia Orriols va ser multada amb 10.001 euros per dir en un programa de televisió que "els valors de l'Islam són incompatibles amb Occident". Ara, és el líder de Vox el que rep una notificació de multa per part del Govern. Això sí, es tracta d'unes sancions que les víctimes recorreran davant la justícia, que serà l'encarregada de dictaminar si s'emparen en la llibertat d'expressió.