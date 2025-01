Les xarxes enfonsen Tània Verge pel seu últim tuit: 'Pocavergonya!'

Tània Verge va ser una de les conselleres més impopulars del govern de Pere Aragonès. Abanderada del feminisme radical, es va significar entre altres coses per donar veu a casos mediàtics com el de Dani Alves i Luis Rubiales. Mentre silenciava altres, sobretot davant les agressions sexuals comeses per estrangers a Catalunya.

L'exconsellera segueix en el focus de la polèmica fins i tot després d'haver perdut el seu càrrec. Ha quedat demostrat aquests dies amb un nou tuit controvertit.

Tània Verge s'ha fet ressò de la denúncia d'un cas d'abús sexual denunciat per una periodista a Catalunya. Ana Polo va denunciar que mentre era becària va patir un intent d'agressió sexual per part del seu cap Quim Morales a RAC1.

Ho ha explicat en un podcast juntament amb Mar Bermúdez, la periodista que recentment va guanyar el seu cas contra Saül Gordillo. L'exconsellera d'Igualtat va agrair a les dues el seu testimoni per “ajudar a entendre com opera l'abús de poder que sosté les violències masclistes”.

Ho va fer amb un dels eslògans que sol utilitzar en aquests casos: "La culpa i la vergonya han canviat de bàndol". Però l'exconsellera s'ha endut una bona reprimenda per part dels internautes a la xarxa X.

Crítiques despietades cap a Tània Verge

La seva publicació a X acumula desenes de comentaris recordant-li que durant el seu mandat com a consellera d'Igualtat les agressions sexuals es van disparar. Però a més, li retreuen el seu doble raser amb altres agressions sexuals. Per exemple, el seu silenci amb les violacions de nenes per part de musulmans al Regne Unit.

"De les milers de víctimes al Regne Unit penses dir alguna cosa? Pocavergonya!", exclama un català indignat. "Quan puguis ens comentes les violacions dels teus amics", diu un altre, en relació amb aquest escàndol.

Li recorden el cas de Sammy Woodhouse, supervivent de les bandes de violadors pakistanesos al Regne Unit. Va ser perseguida per les autoritats britàniques després d'haver denunciat el seu cas. "Què has de dir sobre això", li recriminen a Tània Verge, "ets una cara dura".

Hipocresia i cinisme

Li diuen "hipòcrita" i "cínica", i li diuen que el seu tuit és "repugnant". Es pregunten per què calla davant les agressions sexuals quan són comeses per estrangers. És a dir, perquè entre la defensa de les dones i la defensa dels immigrants -fins i tot quan són delinqüents- opta sempre per la segona.

És la mateixa lògica que ha imperat en les autoritats britàniques, que van tapar els escàndols sexuals per preservar el model multicultural. Per no "donar ales a l'extrema dreta i els discursos d'odi". La qual cosa té el seu eco en els polítics catalans com Tània Verge.