Sílvia Orriols deixa en evidència a TV3 al Parlament

Nova fricció entre Sílvia Orriols i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La líder d'Aliança Catalana sempre ha denunciat el cordó mediàtic que TV3 i Catalunya Ràdio imposen a la seva formació. Aquest divendres ha tornat a la càrrega en la comissió de control dels mitjans públics al Parlament de Catalunya.

La sessió ha comptat amb la compareixença de la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, per presentar el pla de diversitat de la corporació. Orriols ha aprofitat el seu torn de paraula per referir-se a Beatrice Doudou, presentadora del 324.

Ha recordat que durant una entrevista la periodista “va afirmar que si jo governava encapçalaria una manifestació per tallar la diagonal”. Ha assenyalat que “aquest periodista no ha aprovat la fase comuna del procés de selecció de redactors de la corporació”. I que “la van contractar per davant dels que sí que van passar la fase i que consten a la llista”.

Orriols critica que “la discriminació positiva deixa sense possibilitats laborals als professionals més ben formats del sector”. Lamenta que “el talent ja no computa”.

A més, ha recordat que “segons les seves directrius, cap redactor hauria d'opinar sobre política públicament ni expressar a les xarxes socials les seves inclinacions”. Però “no ens consta que s'hagi pres cap mesura al respecte”.

De manera més general, Orriols s'ha referit a la “diversitat ideològica” que “sembla que no té cabuda” en el pla de diversitat que ha presentat Romà. Acusa la Corporació de no garantir el lliurepensament en els espais d'opinió de la cadena. “No hi ha opinadors que representin a tots els grups amb representació al Parlament”, s'ha queixat.

El PP denuncia la manca de control

Durant la sessió, el PP ha criticat la manca de control sobre la gestió dels mitjans públics a Catalunya. Concretament, ha advertit de la dura sanció a la qual s'enfronta Catalunya Ràdio per haver superat el límit publicitari establert en diverses ocasions. Aquesta infracció podria comportar una multa de 90.000 euros, que "no pagarà la CCMA sinó els catalans".

Els populars també han denunciat la discriminació lingüística en els mitjans públics "amb la complicitat del PSC". Critiquen que a TV3 i Catalunya Ràdio s'aparca el castellà, i que tampoc es respecten els símbols religiosos.

Per tot això, el PP considera que el pla de diversitat "no és més que paper mullat" ja que "no respecten ni la diversitat lingüística ni la pluralitat religiosa".