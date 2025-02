2 de cada 3 habitants entre 30 i 34 anys a Barcelona són estrangers

L'actualització del cens demogràfic a Barcelona ha aportat noves dades que obren novament el meló de la demografia a Catalunya. La ciutat comtal és ara mateix un reflex del model multicultural promocionat durant dècades per les elits polítiques. Segons xifres de l'Idescat, dos de cada tres persones entre 30 i 34 anys que viuen a Barcelona són estrangeres.

La estadística correspon a l'última actualització de l'Idescat, amb data de gener 2024. Permet analitzar la demografia per segments de sexe, edat i nacionalitat. La franja d'edat que més crida l'atenció és de 30 a 34 anys.

En aquesta franja, d'un total de 139.905 persones, 44.480 són nascuts a Catalunya, 9.492 a la resta de l'Estat, i 85.933 a l'estranger. Així, la proporció entre nascuts a Catalunya i estrangers és de 31% a 61%. En només un any els nascuts a Catalunya han baixat dos punts (el 2023 eren el 33%) i els estrangers han pujat dos punts (el 2023 eren el 54%).

La tendència és similar en les franges d'edat immediatament anterior i posterior. Els de 25-29 anys, el 36% són nascuts a Catalunya mentre que el 57% són estrangers. Els de 35-39 anys, el 35% són nascuts a Catalunya mentre que el 57% són estrangers.

De forma general, tenim que entre 0 i 19 anys els nascuts a Catalunya són una majoria aclaparadora (al voltant del 80% de mitjana). Mentre que en la franja de 20 a 24 anys hi ha un 50-50 i en la de 25-29 dona un tomb a favor dels estrangers. Des de 25 fins a 45 anys els estrangers són majoria per després tornar a una progressiva recuperació dels nascuts a Catalunya.

Cens de població a Barcelona

per edat i lloc de naixement (gener 2024) Edat Catalunya Resta

de Espanya Estranger Total 0-4 51 498 537 4 712 56 474 5-9 52 864 823 11 957 65 644 10-14 55 745 1 245 13 243 70 233 15-19 56 774 1 502 18 013 76 289 20-24 49 825 2 158 40 596 92 579 25-29 46 088 6 710 72 015 124 813 30-34 44 480 9 492 85 933 139 905 35-39 44 273 9 293 72 670 126 236 40-44 53 313 9 296 61 881 124 490 45-49 68 939 9 200 49 904 128 043 50-54 70 399 9 142 37 924 117 465 55-59 69 053 11 527 28 806 109 386 60-64 60 467 17 558 21 317 99 342 65-69 48 938 23 307 14 759 87 004 70-74 39 303 27 926 9 496 76 725 75-79 34 362 31 870 80-84 72 044 80-84 23 423 24 712 3 237 51 372 85 o més 33 054 32 215 2 622 67 891 Total 902 798 228 513 554 897 1 686 208 Font: Idescat

Barcelona és una reproducció a gran escala del que passa a Catalunya. Encara que d'una forma menys pronunciada, per influència de les comarques interiors, a Catalunya també hi ha un tomb poblacional en els joves. De 497.083 persones, 245.649 són nascuts a Catalunya, 25.136 a la resta de l'Estat, i 226.298 a l'estranger.

En total, a Barcelona un 53% de la població és nascuda a Catalunya per un 32% nascuda a l'estranger. A Catalunya, de 8.012.231 habitants, gairebé 5 milions són nascuts a Catalunya mentre que dos milions són estrangers.

Canvis demogràfics accelerats

L'estadística torna a reobrir el debat de la demografia a Catalunya. Els partits processistes, sobretot Junts i ERC, han promocionat durant anys les polítiques proimmigracionistes per arribar a la Catalunya dels 8 milions. Ara s'estan notant les conseqüències, per exemple amb la progressiva desaparició del català.

El fet que la proporció d'autòctons disminueixi i la dels estrangers augmenti en les franges més joves és un fet crucial. Perquè el tomb es produeix precisament en les edats de major fecunditat. I l'estadística diu que mentre la fecunditat dels autòctons disminueix (gairebé 1 fill per família), la dels estrangers es dispara (gairebé tres fills de mitjana per família).

Per tant, no només hi ha més estrangers que catalans en les franges d'edat més joves sinó que es reprodueixen a major velocitat. Gairebé el doble o el triple. És el principi bàsic de la substitució, un fenomen que s'està accelerant en els últims anys.