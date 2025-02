L'últim acord PSC-Comuns consolida l'infern fiscal que és Catalunya

La vivenda va ser el gran eix dels acords de legislatura entre PSC i Comuns, que ara han segellat un gran acord en aquesta matèria. Inclou diverses mesures com el règim sancionador que exigien els ecosocialistes, doblar la taxa turística i la construcció de 1.200 vivendes de protecció oficial. Però també hi ha un augment de l'impost per la transacció d'una vivenda.

Els Comuns ho venen com un impost antiespeculació pel qual els grans tenidors pagaran el doble de l'impost de transmissions patrimonials (ITP). La taxa passa del 10% al 20%. Si abans pagaven 50.000 euros d'impost per un pis de 500.000, ara passaran a pagar 100.000 euros de taxa.

Encara que l'impost va destinat a evitar l'especulació dels grans tenidors, en realitat la modificació de l'impost de transmissions patrimonials és progressiva. Això vol dir que afectarà també a trams més baixos.

Nova pujada per trams

El 20% s'aplicarà als grans tenidors així com a la compra d'edificis sencers. Amb l'excepció d'edificis de fins a quatre vivendes, sempre que el comprador no sigui un gran tenidor i que es destini a la residència habitual en els primers tres anys. Però juntament amb aquesta pujada, hi ha altres modificacions de l'ITP amb caràcter progressiu:

Per a transmissions d'immobles de fins a 600.000 euros, un 10%

Per a transmissions d'entre 600.000 i 900.000, un 11%

Per a transmissions de 900.000 a 1,5 milions, un 12%

Per a transmissions superiors a 1,5 milions, un 13%

El primer tram es manté intacte, perquè a Catalunya l'ITP ja era del 10%, entre els més alts de tot l'Estat espanyol per a la compra d'una vivenda de segona mà. Però ara les adquisicions que superen aquesta xifra pagaran més impostos. I al ritme que van els preus del mercat, acabaran sent molts catalans que no són precisament grans tenidors.

Segueix l'infern fiscal

És a dir, en lloc de baixar l'ITP per incentivar la compra de vivenda dels joves, decideixen pujar impostos amb trams nous. Un reflex de la política fiscal dels governs catalans en els últims anys, que ha convertit Catalunya en un infern fiscal.

A més, la nova pujada per trams podria alterar substancialment el mercat, provocant un augment del preu de les transaccions. Així ho adverteixen experts del sector immobiliari. Si a un comprador li puges l'ITP, encara que no sigui un gran tenidor, acabes afectant el preu de compravenda de la vivenda en el mercat.

En el cas de les vivendes de segona mà, són les comunitats autònomes les que decideixen el preu de l'impost de transmissions. Catalunya és la comunitat on més impostos es paguen, on hi ha més tributs propis, i també on és més car comprar una vivenda de segona mà.