Sílvia Orriols posa contra les cordes Catalunya Ràdio: Ricard Ustrell, assenyalat

Recordeu que fa dos mesos Catalunya Ràdio, concretament Ricard Ustrell, va entrevistar Sílvia Orriols? Doncs la polèmica encara dura.

En el seu dia, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, va admetre al Parlament que havien hagut de consultar a especialistes externs per preparar l’entrevista a una alcaldesa d’un municipi de 10.000 habitants.

Això en un programa, el Matí de Catalunya, pel qual Ricard Ustrell cobra 1,9 milions d’euros. Tot i aquest dineral, van haver de contractar experts per preparar les preguntes i combatre les suposades fake news de la Sílvia Orriols.

Però és que el més gros de tot és que va ser el mateix Ricard Ustrell qui va acabar tirant de fake news: li va retreure a Orriols que havia promès tancar la mesquita de Ripoll quan ella en cap moment va prometre això.

És a dir, Catalunya Ràdio es gasta gairebé 2 milions d’euros en un programa que va haver de contactar amb experts per combatre fake news i van ser ells qui van acabar difonent fake news. Increïble.

I això, tot i que va passar fa mes de dos mesos, ara torna a ser notícia perquè Sílvia Orriols ha anunciat que el 6 de març va demanar al director de Catalunya Ràdio quants diners havia costat aquesta consulta a experts externs. Doncs Jordi Borda ha demanat una pròrroga per respondre. Tot i els 120.000 euros anuals que cobra, el director de Catalunya Ràdio sembla que no ha tingut temps en aquests dos mesos per trobar la factura. Ja és mala sort.

I mentre passa tot això, la credibilitat dels mitjans públics continua en caiguda lliure. Un fet especialment preocupant tenint en compte que TV3 i Catalunya Ràdio ens costa 336 milions d’euros anuals que surten, evidentment, dels nostres impostos.