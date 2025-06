Més problemes per al PSOE: dimiteix un afí de María Jesús Montero per un altre escàndol

Jose Antonio Marco Sanjuán, número tres de María Jesús Montero al Ministeri d'Hisenda, ha presentat la seva dimissió. El president del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) ha renunciat després de les revelacions publicades per El Debate. Aquest periòdic va revelar una trama de presumptes pagaments il·legals que vinculaven directament Marco Sanjuán amb empresaris als quals va afavorir en procediments fiscals.

Segons el mitjà, un empresari va confessar haver-li lliurat més de 100.000 euros en efectiu dins de sobres. Volia anul·lar reclamacions fiscals que afectaven la seva empresa. Els pagaments, segons el testimoni, es van fer en un hotel proper a la seu del tribunal, situada al carrer Panamà de Madrid.

La renúncia de l'alt càrrec es produeix després que la vicepresidenta del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, exigís explicacions davant la gravetat de les acusacions. El secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, va ser l'encarregat de transmetre-li que havia d'abandonar el càrrec. Fins aquell moment, Gascón havia donat suport a Marco Sanjuán tot i les informacions publicades.

El Consell de Ministres té previst oficialitzar aquest dimarts el seu cessament. Nomenarà com a nou president del TEAC José Ignacio Ruiz Toledano, inspector d'Hisenda i fins ara vocal del mateix tribunal.

Un cas molt greu

Els testimonis recollits per El Debate van més enllà de simples sospites. L'empresari que va denunciar els fets va detallar com Marco Sanjuán exigia que els pagaments no es programessin amb antelació. Volia evitar possibles seguiments o escoltes. L'ús del telèfon mòbil oficial per parlar sobre els pagaments també va generar inquietud.

Segons la font, el mateix Marco Sanjuán hauria dit en més d'una ocasió “això ja és meu”, deixant clar que els diners rebuts no sempre eren per a tercers.

A més, l'empresari va relatar que el president del TEAC utilitzava missatges de WhatsApp per comunicar les seves exigències econòmiques. Tot i que va ser advertit del risc de deixar rastre digital, va continuar fent-ho durant mesos.

En un d'aquests missatges, Marco Sanjuán hauria demanat una trobada per “prendre un cafè”, una expressió que, segons el denunciant, era un eufemisme per parlar de diners.

Un dels aspectes més greus del cas és la sospita que els fons sol·licitats no eren només per a benefici personal. L'empresari assegura que Marco Sanjuán justificava les seves demandes econòmiques al·legant que havia de repartir part dels diners amb altres càrrecs del Ministeri d'Hisenda. “Has de continuar donant-me perquè els altres ja han cobrat tots”, era una de les frases que utilitzava per pressionar-lo.

En plena crisi de corrupció

La renúncia suposa la fi d'una etapa marcada per acusacions que han danyat la credibilitat de l'òrgan encarregat de dirimir els conflictes entre Hisenda i els contribuents. L'oposició ja havia demanat responsabilitats al Congrés, on Montero va evitar en el seu moment comprometre's en defensa de l'alt càrrec.

Aquest cas coincideix amb la voràgine de corrupció que envolta el PSOE i el Govern de Pedro Sánchez. La revelació de l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil que esquitxa Santos Cerdán va ser la gota que va fer vessar el got.

El president del Govern s'ha negat a dimitir tot i tenir dos secretaris d'organització tacats per la corrupció. Ha fet canvis estètics a la cúpula del partit i ha avançat el congrés federal al 5 de juliol. Així mateix, ha iniciat una ronda de contactes per reforçar el suport dels seus socis de legislatura.