El PP continua la seva ofensiva contra l'ocupació a Barcelona: dos desallotjaments urgents

El PP de Barcelona ha assumit el rol de liderar la lluita contra l'okupació que els populars duen a terme a tot Catalunya. L'equip de Daniel Sirera s'ha posat al capdavant d'aquesta estratègia, juntament amb altres líders locals del PP com Xavier García Albiol a Badalona o Manu Reyes a Castelldefels. Per al PP de Catalunya, i a Barcelona en particular, l'okupació és l'origen dels problemes de delinqüència.

El PP de la ciutat comtal fa mesos que denuncia l'okupació a Barcelona. El grup municipal exigeix el desallotjament urgent de dos assentaments problemàtics al barri de Sant Andreu del Palomar.

Així ho traslladaran a la Comissió de Seguretat que s'ha convocat aquest dimecres al consistori barceloní. Els populars traslladaran el malestar dels veïns pels conflictes que porten els assentaments. Entre ells, robatoris i incendis que amenacen la convivència i fins i tot posen en risc la integritat dels veïns.

Escombraries i plagues de rates

Com avança Metrópoli Abierta, el PP presentarà una proposta que posa l'accent en la “inseguretat” i la “insalubritat” d'aquests assentaments. També les condicions precàries de qui viu als assentaments. “Això té un impacte directe en la vida dels veïns”, adverteixen.

Els veïns han denunciat l'estat d'abandonament en què es troba la zona propera a aquests assentaments. Entre altres coses, es queixen de les escombraries acumulades i plagues de rates. Però a més denuncien robatoris i crema de cotxes, així com fogueres que suposen un risc d'incendi.

El PP exigeix el desmantellament dels assentaments per a la construcció d'un equipament esportiu, residencial, sanitari o cultural. Demanen l'augment de la presència de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat dels veïns. També l'activació dels protocols oportuns per protegir els barraquistes i oferir-los una alternativa.

El PP adverteix

El cas s'assembla molt al de Vallcarca, el barri de Barcelona que amb els anys es va convertir en epicentre dels assentaments il·legals i l'ocupació. El mes passat, un incendi va propiciar el desmantellament dels assentaments. El PP adverteix del risc que torni a passar, aquesta vegada a Sant Andreu del Palomar.

A Vallcarca, el desallotjament va provocar l'esclat del conflicte entre els veïns i les organitzacions radicals prookupació. Encara que són una minoria, aquests col·lectius s'han apropiat de l'espai i el debat públic. Tenen també una gran influència als mitjans públics i subvencionats catalans.

Partits com el PP i Vox estan obrint espai en aquest àmbit monopolitzat pels radicals. Contribueixen a donar veu als veïns, habitualment silenciats, i proposen mesures dràstiques per tallar d'arrel el problema.