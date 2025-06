E-Notícies renuncia a la publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya

Com ja sabeu, a l'E-Notícies no cobrem subvencions. Tot i això, el 2024 vam rebre publicitat institucional de la Generalitat. Sí. En total, vam cobrar 8.511 euros. I a partir d'aquí hem pres una decisió molt important.

Et sembla una xifra alta, 8.500 euros? Doncs que sàpigues que, tot i que l'E-Notícies aquell any va ser el cinquè digital en català més llegit segons l'auditora OJD, aquests 8.500 euros que vam cobrar representen el 0,017% dels 48 milions i mig d'euros que la Generalitat es va gastar en publicitat institucional. Sí, ho has llegit bé. La Generalitat es va gastar l'any passat 48 milions i mig d'euros en publicitat institucional.

Perquè us en feu una idea, La Vanguardia va cobrar 2,7 milions d'euros, El Periódico 2,4 milions, el Diari ARA 2,2 milions, RAC1 2 milions d'euros, El Nacional i Nació Digital 700.000 euros cadascun. Vilaweb 93.000 euros. El Crític, que el llegeixen quatre gats, va rebre 85.000 euros. 10 vegades més del que vam rebre nosaltres. I fins i tot La Directa, la revista afí a la CUP que surt un cop al mes, va rebre més diners de la Generalitat en publicitat institucional que l'E-Notícies.

Així doncs, imagineu-vos com la Generalitat malgasta sense sentit diners públics entre la premsa, que fins i tot a un mitjà dissident com el nostre li cauen 8.500 euros. És el que té repartir en un any 48 milions i mig d'euros en publicitat institucional, que al final ja gairebé ni saps a qui li poses diners.

Feta l'explicació, ara ve el missatge que et vull donar: a l'E-Notícies hem decidit que a partir d'ara renunciarem a qualsevol campanya de publicitat institucional que rebem de la Generalitat.

De fet, l'última campanya que vam rebre va ser una campanya per promocionar la Diada de Sant Jordi aquest any. 1.800 euros vam cobrar. I ja ens va semblar una indecència que la Generalitat es gastés diners públics per anunciar una cosa tan evident i que sap absolutament tothom com que el 23 d'abril se celebra la Diada de Sant Jordi.

Per què hem pres aquesta decisió? Molt senzill.

Primer perquè és indecent que la Generalitat gasti gairebé 50 milions d'euros anuals en absurdes campanyes de publicitat que en realitat només serveixen per engreixar les butxaques de la premsa afí al règim.

També hem pres aquesta decisió perquè històricament, el Govern ha utilitzat la publicitat institucional com una via per subvencionar de manera encoberta i a dit mitjans afins. Perquè aquests 48 milions i mig es reparteixen sense un criteri objectiu. Si no, per què l'E-Notícies, sent el 5è digital més llegit en català, rep una quantitat ridícula si l'objectiu hauria de ser arribar al màxim d'audiència possible? Perquè és evident que l'objectiu real no és arribar al màxim d'audiència possible sinó domesticar els mitjans de comunicació, contentar la premsa amiga i fer-la encara més dependent del poder polític.

Davant d'aquesta situació, hem decidit dir prou. Fins que no s'estableixin uns criteris objectius per repartir publicitat institucional, no pensem participar en aquest circ. I fins i tot si això arriba a passar algun dia, continuarem denunciant que és immoral que la Generalitat es gasti gairebé 50 milions d'euros anuals en campanyes de publicitat. Si fos per nosaltres, com si eliminen aquesta partida i la destinen a sanitat, educació o seguretat, que segur que estaran millor gastats.

Perquè ho hem dit mil i una vegades. Només la premsa que no rep subvencions és realment lliure. Aleshores, quina llibertat té una premsa que depèn d'aquests 48 milions i mig d'euros que reparteix anualment la Generalitat? Així s'entén millor el panorama mediàtic que existeix a Catalunya i perquè els mitjans tradicionals viuen una crisi de credibilitat sense precedents.