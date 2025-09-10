Sílvia Orriols es dona un bany de masses al Fossar de les Moreres
Aliança Catalana viu una nit històrica i insufla il·lusió i esperança a un moviment anèmic
Si algú tenia algun dubte de qui serà la protagonista d'aquesta Diada, aquesta nit ha quedat del tot clar. Fa temps que s'ha anat veient un tomb en l'independentisme, i el d'avui pot marcar un abans i un després. El bany de masses d'Aliança Catalana al Fossar de les Moreres marca un clar canvi de cicle en el sobiranisme català.
Uns 300 militants i simpatitzants d'Aliança Catalana han acompanyat la seva líder, Sílvia Orriols, a la tradicional ofrena en vigílies de la Diada. Es tracta d'un acte carregat de simbolisme, que representa també les essències més pures de l'independentisme radical.
Això emfatitza la ruptura d'una part important de l'independentisme amb els actes oficials en què demà es donaran cita els partits processistes. L'acte ha tornat a despertar l'eufòria en una part d'aquest independentisme que feia anys que estava desencantat per la deriva del Procés. El triomf de l'orriolisme i la derrota del processisme es pot consumar demà, amb el més que probable fracàs de la manifestació de l'ANC.
Sense incidents i crits de 'Orriols presidenta'
L'acte al Fossar de les Moreres ha transcorregut sense altercats remarcables, més enllà d'un enfrontament de militants orriolistes amb periodistes de TV3. Un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra ha impedit l'intent de boicot de l'entorn de la CUP, anunciat hores abans a les xarxes socials. És també una derrota simbòlica de la capacitat intimidatòria que tenia fins ara l'esquerra independentista.
L'intent de boicot ha acabat amb vint persones cridant als voltants de la plaça. Mentrestant, un mar de banderes blaves onejava en una demostració de força de l'independentisme identitari. Hi ha hagut crits de "Catalunya desperta" i "Orriols presidenta".
Sílvia Orriols ha intentat despertar els ànims amb un discurs en què ha promès vetllar per la conservació de la identitat catalana. En declaracions als mitjans ha confirmat que demà assistirà a la manifestació de l'ANC, tot i els atacs del seu president Lluís Llach.
A les xarxes socials hi ha hagut missatges d'eufòria que assenyalen un nou començament per a l'independentisme amb la fi del processisme. També hi ha hagut missatges amenaçadors, dient que "el feixisme es combat s'amagui darrere la bandera que s'amagui". Una cosa és clara, i és que Aliança Catalana emergeix com a nou líder d'un independentisme fracturat.
