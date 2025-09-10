Sílvia Orriols se da un baño de masas en el Fossar de les Moreres

Si alguien tenía alguna duda de quién será la protagonista de esta Diada, esta noche ha quedado del todo claro. Hace tiempo que se viene mascando un vuelco en el independentismo, y lo de hoy puede marcar un antes y un después. El baño de masas de Aliança Catalana en el Fossar de les Moreres marca un claro cambio de ciclo en el soberanismo catalán.

Unos 300 militantes y simpatizantes de Aliança Catalana han acompañado a su líder, Sílvia Orriols, a la tradicional ofrenda en vísperas de la Diada. Se trata de un acto cargado de simbolismo, que representa también las esencias más puristas del independentismo radical.

Esto enfatiza la ruptura de una parte importante del independentismo con los actos oficiales en los que mañana se darán cita los partidos procesistas. El acto ha vuelto a despertar la euforia en una parte de ese independentismo que llevaba años desencantado por la deriva del Procés. El triunfo del orriolismo y la derrota del procesismo se puede consumar mañana, con el más que probable pinchazo de la manifestación de la ANC.

Sin incidentes y gritos de 'Orriols presidenta'

El acto en el Fossar de les Moreres ha transcurrido sin altercados remarcables, más que un encontronazo de militantes orriolistas con periodistas de TV3. Un dispositivo espercial de Mossos d'Esquadra ha impedido el intento de boicot del entorno de la CUP, anunciado horas antes en redes sociales. Es también una derrota simbólica de la capacidad intimidatoria que tenía hasta ahora la izquierda independentista.

El intento de boicot ha acabado con veinte personas gritando en los aledaños de la plaza. Mientras, un mar de banderas azules ondeaban en una demostración de fuerza del independentismo identitario. Ha habido gritos de "Cataluña despierta" y "Orriols presidenta".

Sílvia Orriols ha intentado despertar los ánimos con un discurso en el que ha prometido velar por la conservación de la identidad catalana. En declaraciones a los medios ha confirmado que mañana asistirá a la manifestación de la ANC, pese a los ataques de su presidente Lluís Llach.

En las redes sociales ha habido mensajes de euforia que señalan un nuevo comienzo para el independentismo con el fin del procesismo. También ha habido mensajes amenazadores, diciendo que "el fascismo se combate se esconda tras la bandera que se esconda". Una cosa está clara, y es que Aliança Catalana emerge como nuevo líder de un independentismo fractura.