Un senador d'ERC diu que treballen sense buscar 'la poltrona' i el fregeixen a respostes

Joan Queralt, senador d'ERC, ha desfermat una onada de reaccions a les xarxes socials amb un missatge polèmic. En la seva publicació, Queralt afirma que ERC treballa sense descans des de Madrid i sense buscar "poltrones" per als seus afins. Considerant que ERC està més que integrada en el repartiment de poder, aquest comentari ha generat cert enrenou a les xarxes, i també força humor.

Els grans èxits d'ERC

El missatge de Queralt anava acompanyat d'un vídeo on es destaquen alguns èxits d'ERC "des del front de Madrid". Entre aquests èxits, hi ha la compareixença de l'exministra Cospedal i de Sánchez-Camacho sobre l'"Operació Catalunya". En aquest mateix sentit, també es reivindicaven les crítiques a Marlaska pels policies infiltrats en moviments indepes, que per a molts va ser un altre episodi còmic del procés.

Finalment, el senador Queralt també es referia a la feina d'ERC per Rodalies al Congrés dels Diputats. "Una setmana més tornem a denunciar l'estat de Rodalies", diu el vídeo. Paradoxalment, Rodalies és el servei públic que reflecteix la pitjor cara de la política a Catalunya durant els últims anys, començant pel traspàs aigualit de competències que ERC diu haver aconseguit.

En qualsevol cas, les respostes a les xarxes no es van fer esperar. Els usuaris ironitzaven sobre les "poltrones", considerant que ERC és especialista a aconseguir-les. "Però què t'has fumat?", "Sou PSC 2.0" o "Canses molt, Queralt. Parles com si pertanyessis a una secta", eren algunes respostes. Encara que, en general, molts reien davant d'aquest llistat d'èxits: "M'ha fet riure, gràcies"

Certament, aquestes reivindicacions arriben en un mal moment. Aquests últims dies era notícia que Junqueras havia maniobrat amb Salvador Illa per mantenir diversos alts càrrecs a la Generalitat amb salaris de 90.000 euros.

Això ha estat envoltat de polèmica perquè l'entorn de Junqueras ho va negar tot quan, fa uns mesos, durant la guerra interna a ERC, l'antiga direcció del partit va donar ordre de netejar la Generalitat d'alts càrrecs. I, com ara s'ha evidenciat, Junqueras i el seu entorn no només van mentir, sinó que van desobeir el partit.