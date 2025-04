Un senador de ERC dice que trabajan sin buscar 'la poltrona' y le fríen a respuestas

Joan Queralt, senador de ERC, ha desatado una ola de reacciones en redes sociales con un polémico mensaje. En su publicación, Queralt afirma que ERC trabaja sin descanso de Madrid y sin buscar "poltronas" para sus afines. Considerando que ERC está más que integrada en el reparto de poder, este comentario ha generado cierto revuelo en redes, y también bastante humor.

Los grandes éxitos de ERC

El mensaje de Queralt iba acompañado de un vídeo donde se destacan algunos logros de ERC "desde el frente de Madrid". Entre estos logros, están la comparecencia de la exministra Cospedal y de Sánchez-Camacho sobre la "Operación Cataluña". En este mismo sentido, también se reivindicaban las críticas a Marlaska por los policías infiltrados en movimientos indepes, que para muchos fue otro episodio cómico del procés.

Finalmente, el senador Queralt también se refería al trabajo de ERC por Rodalies en el Congreso de los Diputados. "Una semana más volvemos a denunciar el estado de Rodalies", dice el vídeo. Paradójicamente, Rodalies es el servicio público que refleja la peor cara de la política en Cataluña durante lo últimos años, empezando por el traspaso aguado de competencias que ERC dice haber conseguido.

En cualquier caso, las respuestas en redes no se hicieron esperar. Los usuarios ironizaron sobre las "poltronas", considerando que ERC es especialista en conseguirlas. “¿Pero qué te has fumado?”, “Sois PSC 2.0” o “Cansas mucho, Queralt. Hablas como si pertenecieras a una secta”, eran algunas respuestas. Aunque, en general, muchos se reían ante este listado de éxito: "Me ha hecho reír, gracias"

Ciertamente, estas reivindicaciones llegan en un mal momento. Estos últimos días era noticia que Junqueras había maniobrado con Salvador Illa para mantener a varios altos cargos en la Generalitat con salarios de 90.000 euros.

Esto ha estado envuelto de polémica porque el entorno de Junqueras lo negó todo cuando, hace unos meses, durante la guerra interna en ERC, la antigua dirección del partido dio orden de limpiar la Generalitat de altos cargos. Y, como ahora se ha evidenciado, Junqueras y su entorno no solo mintieron, sino que desobedecieron al partido.