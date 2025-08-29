Salvador Illa es conjura amb els seus davant d’un curs tens i un Parlament fracturat
El PSC espera una oposició més hostil que explotarà temes com la inseguretat o el col·lapse dels serveis públics
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reunit els seus consellers al Parc Natural dels Ports, a Tarragona, per preparar el nou curs polític. Repeteix així la fórmula posada en pràctica fa un any, quan va reunir els acabats de nomenar consellers al Monestir de Poblet per traçar les línies mestres del seu govern. Més tard, a l'abril d'aquest any, va tornar a fer el mateix a la Vall de Núria.
La tercera reunió del Govern fora de Palau en un any sona a conjura per afrontar un curs que es presenta complicat. Illa ha fixat com a prioritats la consolidació de l'aliança amb els seus socis, ERC i Comuns, i el desplegament de l'agenda econòmica i social. Això és bàsic per reforçar el govern en minoria davant les previsibles envestides de l'oposició.
En aquesta reunió, el president traslladarà als seus consellers les prioritats de l'inici de curs. Pressupostos, finançament singular, seguretat i habitatge apareixen com les carpetes més urgents. Tot i això, sense ignorar altres reptes damunt la taula com la reforma de l'administració, el col·lapse de la sanitat i la consolidació del creixement econòmic.
L'objectiu del PSC és donar estabilitat al govern per poder imprimir el seu segell més enllà dels deutes amb ERC i els Comuns. L'estabilitat és crucial davant un curs que es presenta difícil. Tant per l'hostilitat d'una dreta envalentida al Parlament, com pel soroll de fons de la crisi del Gobierno de Pedro Sánchez.
Any bronc i oposició envalentida
El PSC afronta un nou curs en un Parlament més fracturat que mai, entre l'esquerra i la dreta. Junts prepara el relleu d'Albert Batet per agafar impuls i arrabassar al PP el lideratge ‘de facto’ de l'oposició. Amb nou líder al grup parlamentari i davant el fracàs de la seva estratègia a Madrid, Junts vol traslladar el pes de la seva acció a Catalunya.
El Govern espera un Junts més radicalitzat en el conflicte nacional i més escorat a la dreta en l'àmbit econòmic i social. La seva escalada amb Aliança Catalana obligarà juntaires i orriolistes a augmentar el to contra el PSC i els seus socis.
L'altre pol d'hostilitat serà la dreta constitucionalista, PP i Vox, que explotaran temes com la seguretat, la immigració, el col·lapse dels serveis públics i les concessions a l'independentisme. A més, és previsible que l'oposició continuï insistint en l'escàndol de la DGAIA per desgastar el Govern. Tot això, sense perdre de vista el que pugui passar a Madrid.
Salvador Illa no té pla B
La caiguda del Gobierno de Pedro Sánchez posaria en una situació molt complicada l'executiu de Salvador Illa, sobretot si no aconsegueix tirar endavant els pressupostos. Tot i això, la conjura d'Illa amb els seus consellers transmet un missatge clar: amb totes les dificultats, cal resistir costi el que costi passi el que passi a Madrid.
Per això, el Govern no contempla cap altre pla que el de reforçar el bloc d'investidura i avançar en l'agenda social i progressista. El rebuig frontal de Junts als pressupostos tanca qualsevol porta a l'alternativa de la sociovergència.
ERC i Comuns, per la seva banda, han ensumat la sang i estrenyen les cargoles als socialistes per treure'ls tot el que puguin en la negociació dels pressupostos. Això fa preveure un nou curs sense gaires canvis en el to del Govern, arrossegat pels seus socis cap a l'esquerra. La qual cosa beneficia els partits de l'oposició, que no paren de pujar a les enquestes.
