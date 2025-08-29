La CUP anuncia que se'n va a Palestina i rep una allau de crítiques a X
Adrià Plazas (CUP): 'Diumenge centenars de camarades sortim cap a Gaza amb un objectiu: trencar el bloqueig'
La CUP ha tornat a col·locar-se al centre de la polèmica. La formació antisistema ha anunciat que dues de les seves dirigents, la diputada Pilar Castillejo i el membre de la direcció nacional Adrià Plazas, participaran a la Global Sumud Flotilla. Es tracta d’una expedició que salparà des de Barcelona rumb a Gaza amb l’objectiu declarat de trencar el bloqueig imposat per Israel i establir un corredor humanitari.
L’anunci de la CUP
Segons la nota publicada a la seva pàgina web, la flotilla reuneix activistes de més de quaranta països i vol lliurar ajuda humanitària urgent a la Franja de Gaza, a més de denunciar el que consideren un “genocidi” contra el poble palestí. Castillejo va assegurar que es tracta del “màxim esforç de solidaritat des que va començar el bloqueig” i va remarcar que la CUP manté un compromís internacionalista en defensa d’una Palestina lliure.
Adrià Plazas va reforçar el missatge amb un comunicat a les xarxes socials. “Diumenge centenars de camarades sortim cap a Gaza amb un objectiu: trencar el bloqueig. Orgullós de formar part de la Flotilla amb la delegació de l’Esquerra independentista”:
Allau de crítiques a les xarxes socials
Tanmateix, l’anunci no ha tingut l’acollida que els dirigents cupaires esperaven. A X es van multiplicar els comentaris crítics que acusaven la CUP de buscar un gest propagandístic sense utilitat pràctica.
“Paripé en grau superlatiu. Ja sabeu que no us permetran passar”, va escriure un usuari. Un altre va ser més irònic: “Si aviseu que hi anireu, us estaran esperant. Ah, calla, que en realitat no voleu anar-hi; el que voleu és que la Marina israeliana us detingui i fer comèdia”.
Altres missatges van incidir en la idea que l’acció no passarà d’un espectacle mediàtic. “Trencar el bloqueig? No ens feu riure. Aneu a fer el show i vigileu que no us trenquin a vosaltres”. Tampoc no van faltar les crítiques de caire més social: “Afortunat, la classe treballadora catalana dilluns va a treballar”.
La situació de la guerra
En aquests moments, la intenció d’Israel és ocupar la ciutat de Gaza i continuar amb el seu projecte d’enterrar definitivament el conflicte. Per la seva banda, l’ONU pressiona perquè la guerra es qualifiqui oficialment de "genocidi". Això s’ha trobat amb la reacció contrària dels Estats Units, el principal aliat i valedor de Netanyahu.
A Europa, com era d’esperar, hi ha divisió. Països com França han adoptat la línia espanyola de reconèixer l’Estat de Palestina. L’altra potència, Alemanya, ha decidit en canvi no procedir amb el reconeixement, reforçant així la seva profunda aliança amb el país hebreu.
