Desallotgen l'edifici de Viladecans, símbol de la impunitat okupa a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han iniciat aquest matí el desallotjament del Casino d'Albarrosa a Viladecans. Es tracta d'un edifici històric que durant dècades va funcionar com a lloc de trobada i celebració dels veïns. Des de 2019 ha estat objecte de diverses ocupacions que han convertit la vida dels veïns en un infern.

L'edifici s'havia convertit en focus de problemes amb robatoris, agressions i amenaces per part dels okupes. S'havia convertit també en símbol de la impunitat dels okupes. Després d'una llarga lluita, els veïns han aconseguit finalment la seva victòria amb el desallotjament.

El conflicte entorn d'aquest edifici va arribar fins al Parlament. Al febrer, PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP van rebutjar la proposta de Vox per desallotjar l'edifici. Finalment, aquest matí, cap a les onze, la policia autonòmica catalana ha acudit al Casino de Viladecans per executar el desallotjament amb una ordre judicial.

Símbol de la impunitat okupa

Les nombroses queixes dels veïns van motivar que l'Ajuntament de Viladecans presentés una demanda judicial. L'edifici, propietat de la Sareb, havia estat objecte de diverses ocupacions els darrers anys. En l'última d'aquestes, el 2023, va acabar en mans d'un grup de delinqüents amb antecedents policials.

Un jutjat va decretar finalment el seu desallotjament, que s'ha executat després de molt de temps de problemes per als veïns. La seva desocupació suposa un alleujament per als veïns i posa fi a la impunitat dels delinqüents al barri.

El casino va ser durant molts anys seu social dels veïns, i el lloc on solien celebrar-se esdeveniments i celebracions de la comunitat. L'edifici va acabar en mans de la Sareb, el banc dolent, abans de ser adquirit per una promotora que volia construir-hi habitatges. Va ser abandonat després que l'Ajuntament es negués a requalificar els terrenys.

Això el va convertir en objecte de diverses ocupacions i focus de tràfic de drogues i tota mena de delictes. Ara es procedirà a tapiar l'edifici, que podria ser enderrocat pròximament. El Casino de Viladecans es troba en estat de ruïna total després de les diferents ocupacions.

La lluita dels veïns amb final feliç

Més d'un centenar de veïns es van organitzar el 2023 per demanar una solució urgent. En una assemblea, van denunciar la degradació de la convivència i que havien de viure amb por al seu propi barri. Tant l'Ajuntament com els cossos policials van reconèixer que la zona havia estat declarada com a conflictiva.

L'Ajuntament va iniciar una intermediació entre veïns i l'entitat propietària. La Sareb va anunciar la seva intenció de recuperar l'immoble, mentre que els veïns van reclamar accelerar el desallotjament. La mobilització dels veïns ha aconseguit finalment la desocupació.