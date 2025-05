Salt, la ciutat de Catalunya on els delictes s'han disparat un 32%

Salt ha adquirit molta fama recentment, i ho ha fet per la seva degradació cívica i ciutadana. Fa unes setmanes, per exemple, Salt era notícia a totes les portades pels greus disturbis que es van viure. Com molts recordaran, els disturbis van començar amb la detenció de l'imam de Salt, que, juntament amb la seva família, okupaven (i van tornar a intentar okupar) un habitatge.

Aquest episodi no és cap sorpresa si es té en compte l'augment progressiu de la inseguretat que es viu a la localitat. Segons el Ministeri de l'Interior, la criminalitat convencional a Salt ha augmentat res menys que un 32,1% entre març de 2024 i març de 2025. Juntament amb altres municipis de Catalunya, com Manresa o Vic, Salt es confirma com un dels punts negres d'inseguretat a Catalunya.

Anàlisi per categories

Una anàlisi més detallada de la fisonomia del crim reflecteix una situació preocupant a Salt. En algunes categories, com “delictes greus i menys greus de lesions i baralla tumultuària” (+100%), sostracció de vehicles (+133,3%) o tràfic de drogues (+100%), l'empitjorament és molt significatiu. Aquests augments només es poden interpretar com la impotència del poder públic per controlar la situació.

En altres categories de delictes el percentatge de creixement no arriba a les tres xifres, però tot i així és molt destacat. En robatoris amb violència ens trobem un +15,8%, en furts gairebé un +30% i en robatoris amb força un +26,7%. Afortunadament, en la delicada categoria de delictes contra la llibertat sexual hi ha una caiguda del 40%.

Aquestes dades reflecteixen un augment objectiu i preocupant de la delinqüència a Salt, que a més a més tracta amb tensions socials derivades de la multiculturalitat. Com és sabut, Salt és un dels municipis amb més població estrangera, arribant a prop del 40%, i amb 77 nacionalitats diferents entre els seus ciutadans. D'altra banda, gairebé el 80% dels nascuts a Salt són ja de pares estrangers.

Un dels problemes que generen més tensió social i política és l'habitatge, que, com passa en moltes altres zones, no aconsegueix satisfer la demanda. Això ha portat a diverses protestes a la localitat davant els nombrosos casos de desnonaments. Així mateix, sectors d'esquerres com la CUP o sindicats d'habitatge encoratgen les tensions socials a Salt.